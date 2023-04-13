А он ведь и с мячом может.

Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустил несколько недель и теперь собирается сыграть 16 апреля против «Болоньи».

А в сети набрало популярность видео с участием шведского нападающего, в котором Златан мастерски расправляется с соперниками с помощью меча и щита – жаль, что актер на роль Люциуса в сиквеле «Гладиатора» уже выбран.

В текущем сезоне швед провел в Серии А 4 матча и забил 1 гол.