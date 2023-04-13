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Ибрагимович с мечом и щитом – это 🔥🔥🔥 Златана уже предлагают взять в сиквел «Гладиатора»

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А он ведь и с мячом может.

Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустил несколько недель и теперь собирается сыграть 16 апреля против «Болоньи».

А в сети набрало популярность видео с участием шведского нападающего, в котором Златан мастерски расправляется с соперниками с помощью меча и щита – жаль, что актер на роль Люциуса в сиквеле «Гладиатора» уже выбран.

В текущем сезоне швед провел в Серии А 4 матча и забил 1 гол.

1 комментарий

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Eugene Pavlov
Златану ещё в финале выходить на замену, потом пусть снимается!
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