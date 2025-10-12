🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков Лиги 1. У Забарного лучший рост, Дембеле теперь самый дорогой

Transfermarkt провел осеннее обновление рыночной стоимости футболистов Лиги 1, всего 156 игроков французского первенства получили новую трансферную стоимость.

Усман Дембеле вновь стал самым дорогостоящим футболистом чемпионата, но на этот раз единолично. Трансферная стоимость обладателя «Золотого мяча» увеличилась на 10 млн и теперь составляет 100 млн евро.

Наибольший рост показал новичок чемпионата – Илья Забарный, чья стоимость увеличилась на 13 млн, теперь украинец оценивается в 55 млн евро. В топ-10 футболистов с наибольшим ростом рыночной стоимости вошли восемь парижан, компанию им составили Ламин Камара из «Монако» и Лукас Хойсберг из «Страсбура».

Игроки Лиги 1 с наибольшим ростом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

В десятке футболистов, показавших наибольший спад рыночной стоимости, три лидера: Уоррен Заир-Эмери, Бенжамен Павар и Абакар Силла – все подешевели на 5 млн евро.

Игроки Лиги 1 с наибольшим спадом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Заир-Эмери уступил Забарному свое место в топ-10 самых дорогостоящих футболистов французского первенства, все места на пьедестале предсказуемо заняли подопечные Луиса Энрике.

Топ-10 самых дорогостоящих игроков Лиги 1 после октябрьского обновления Transfermarkt

В процентном соотношении лучший рост у «Анже»: с сентября 2025-го суммарная стоимость их состава выросла на 27%. Все же «Анже» остается клубом с самым дешевым составом в лиге – почти 33 млн евро за всех футболистов. Самый дорогой состав, конечно, у «ПСЖ», чьи футболисты в сумме стоят больше миллиарда евро.

Суммарная стоимость составов клубов Лиги 1 после октябрьского обновленияTransfermarkt

Стоимость на 15 сентября/ Текущая стоимость/ Изменение в процентах

Все футболисты французского первенства суммарно обойдутся в 3,64 млрд евро, с сентября лига показала рост в 6,8%.

Что думаете о таких изменениях?