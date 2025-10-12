😍 «Он не играет в футбол. Он сам футбол». Даже Златан в шоке от формы Модрича

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от игры Луки Модрича в Серии А.

«Лука – маэстро. Когда он на поле, то он и есть футбол. Он не играет в футбол. Он сам футбол. Я поговорил с Анчелотти, и он сказал мне, что это единственный игрок мадридского «Реала» в прошлом сезоне, который не получал травм. Он на 100% физически готов. И его менталитет… нам не нужно говорить многое. Это настоящая страсть», – сказал швед.

Напомним, 40-летний Модрич провел за «Милан» семь матчей в текущем сезоне. На его счету гол и результативная передача.

