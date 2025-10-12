💥 Скоулз назвал топ-5 лучших полузащитников мира – из «Барсы» сразу двое

Не так давно легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался , что влюбился в футбольный талант Педри.

А теперь англичанин пошел дальше, составив собственный топ-5 лучших полузащитников мира:

«В мой топ-5 входят: Педри, Родри, Витинья, Алексис Мак Аллистер и Френки де Йонг.

Говоря о Педри, нужно вспоминать не только о его ногах. Прежде всего, важно отметить его футбольный интеллект. Иногда он оказывается в сложных ситуациях, и то, как он преодолевает их с помощью небольших одного-двух движений, просто невероятно. Его техника великолепна».

А кто входит в ваш топ-5?