🎥 Милейшее видео 11-летнего Мастантуоно. Вытащил в паке Месси и обезумел от радости

Франко Мастантуоно исполнил мечту любого аргентинского футболиста – сыграл за сборную с Лионелем Месси. Новичок «Мадрида» никогда не скрывал свою любовь к легенде «Барселоны», теперь у нас есть видеоподтверждение.

Журналисты аргентинского ESPN откопали в интернете видео: в ролике 2018 года 11-летний Франко распаковывает паки в видеоигре и очень надеется, что вытащит Месси или Куна Агуэро. Когда парню выпала карточка Лео, он сошел с ума от радости.

Ролик показали уже взрослому Мастантуоно, игрок признался:

«Невероятно, что теперь он мой товарищ по команде. Я всегда говорил, что даже наблюдать за футболом Месси – привилегия, теперь играть с ним вместе – лучшее, что вообще могло со мной произойти».

Такого фифера потеряли! 

