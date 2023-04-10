По сообщениям сми, яхта Джорджины Родригес и Криштиану Роналду стоит около 6,5 млн евро. Недавно Родригес поделилась несколькими фотографиями яхты в социальных сетях.

На яхте множество удобств от крытых бассейнов до зоны отдыха. Есть также модные украшения интерьера от Dior - скатерти и столовые принадлежности, а также набор полотенец Louis Vuitton. Есть место и для хранения роскошных аксессуаров и сумок.

На фотографиях, которыми поделилась Джорджина Родригес вместе с Криштиану Роналду, также были остальные члены ее семьи. Девушка подписала снимки:

«В тот летний день мы пошли покупать нашу лодку. И немного фото того волшебного лета... 🌅 Красивый вид и прекрасная погода».