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Сколько стоит яхта Криштиану Роналду? Джорджина Родригес демонстрирует дорогую игрушку с полотенцами Louis Vuitton и подушками Dior

Джорджина Родригес
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Футбол Футбол

По сообщениям сми, яхта Джорджины Родригес и Криштиану Роналду стоит около 6,5 млн евро. Недавно Родригес поделилась несколькими фотографиями яхты в социальных сетях.

На яхте множество удобств от крытых бассейнов до зоны отдыха. Есть также модные украшения интерьера от Dior - скатерти и столовые принадлежности, а также набор полотенец Louis Vuitton. Есть место и для хранения роскошных аксессуаров и сумок.

На фотографиях, которыми поделилась Джорджина Родригес вместе с Криштиану Роналду, также были остальные члены ее семьи. Девушка подписала снимки:

«В тот летний день мы пошли покупать нашу лодку. И немного фото того волшебного лета... 🌅 Красивый вид и прекрасная погода».

3 комментария

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Hella black
Что у него с футболом ? Особенно Европейским
0
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Северный болельщик
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
Как же велика попа у Джорджины
+2
0
+2
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Decard Show
Как же велик Криштиану
0
-3
-3
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