Килиан Мбаппе стал лицом новой мужской линейки Dior: футболист покоряет мир высокой моды

Килиан Мбаппе — лицо новой мужской линейки Dior. Футболист является амбассадором модного дома с 2021 года.

«Килиан — голос поколения и источник вдохновения для многих людей в мире спорта и за его пределами. Его обаяние и харизма делают его идеальным послом дома Dior», — написал креативный директор бренда Джонатан Андерсон в запрещенной соцсети.

Это первая коллекция Dior, которую курировал Джонатан Андерсон. Дизайнер стал креативным директором в начале месяца.