Гаспачо
Блог

«Я приехала на автобусе, а уехала в Bugatti» . Джорджина Родригес рассказывает, как изменилась ее жизнь после первого свидания с Криштиану Роналду

Клубы Клубы
Джорджина Родригес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Джорджина Родригес рассказала о своем первом свидании с Криштиану Роналду и последующих изменениях в ее жизни в своем шоу для Netflix «Я – Джорджина».

Девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, где впервые встретилась с Роналду. Затем они пересеклись на вечеринке, прежде чем португальская суперзвезда пригласила ее на свидание.

«Я была очень взволнована, по дороге в ресторан наши руки соприкоснулись, и мне казалось, что эти руки были со мной уже давно, и когда они снова соприкоснулись, мы их уже не разжимали. Это были знакомые руки, идеально подходившие друг другу. Мы поужинали, я пошла домой, и мое сердце билось, как сумасшедшее».

«Я умирала от желания увидеть его и быть с ним, но я не хотел ему писать сама. Он написал мне после игры, и я, конечно, не сказал ему, что я жду и полностью готова, я сказала, что сижу дома и уже иду спать», - продолжает Джорджина.

«Криштиану спросил: «Ты хочешь поужинать?» и я сказал: «Хорошо». Хотя я уже ела. Он заехал за мной. Мы добрались до его дома. Там были его пюре, овощи, курица, и я молилась, как любая женщина».

После их первого свидания Криштиану Роналду приехал забрать Родригес с работы на своем Bugatti, Джорджина со смехом об этом вспоминает:

«Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romavor
село
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
"Ты променяла автобус на Бугатти"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
после окончания контракта снова поедет на автобусе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat S
Гурченко: тьфу, дерревня !!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Decard Show
Богатый Криштиану может встретить бедную Джорджину и изменить её жизнь а богатая Джорджина вряд ли посмотрела бы на бедную Криштиану
Мы мужики благороднее в этом плане)
Нормальный мужик никогда не скажет "я знаю себе цену", а у дам это считается нормальным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Богатый Криштиану может встретить бедную Джорджину и изменить её жизнь а богатая Джорджина вряд ли посмотрела бы на бедную Криштиану
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Норм бидоны себе сделала)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий