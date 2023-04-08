7 комментариев

Джорджина Родригес рассказала о своем первом свидании с Криштиану Роналду и последующих изменениях в ее жизни в своем шоу для Netflix «Я – Джорджина».

Девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, где впервые встретилась с Роналду. Затем они пересеклись на вечеринке, прежде чем португальская суперзвезда пригласила ее на свидание.

«Я была очень взволнована, по дороге в ресторан наши руки соприкоснулись, и мне казалось, что эти руки были со мной уже давно, и когда они снова соприкоснулись, мы их уже не разжимали. Это были знакомые руки, идеально подходившие друг другу. Мы поужинали, я пошла домой, и мое сердце билось, как сумасшедшее».

«Я умирала от желания увидеть его и быть с ним, но я не хотел ему писать сама. Он написал мне после игры, и я, конечно, не сказал ему, что я жду и полностью готова, я сказала, что сижу дома и уже иду спать», - продолжает Джорджина.

«Криштиану спросил: «Ты хочешь поужинать?» и я сказал: «Хорошо». Хотя я уже ела. Он заехал за мной. Мы добрались до его дома. Там были его пюре, овощи, курица, и я молилась, как любая женщина».

После их первого свидания Криштиану Роналду приехал забрать Родригес с работы на своем Bugatti, Джорджина со смехом об этом вспоминает:

«Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti».