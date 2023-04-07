Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес часто делится снимками своих детей в социальных сетях. Родригес, кажется, очень гордится своей семьей и не устает демонстрировать свою привязанность.

Во втором сезоне своего шоу для Netflix «Я - Джорджина» Родригес говорила о своих дочерях: Алане Мартине и Еве Марии.

«Алана более улыбчивая, разговорчивая и любит привлекать к себе внимание, у нее душа артистки, а вот Ева более сдержанная, она гораздо чувствительнее и очень привязана ко мне», - рассказала Джорджина.

«Нельзя так говорить, но они идеальные дети, дети мечты».

Сейчас Джорджина Родригес и Криштиану Роналду проживают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где бывший игрок «Реала» выступает за «Аль-Наср».