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«Дети мечты». Джорджина Родригес рассказала о дочерях Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
Футбол Футбол

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес часто делится снимками своих детей в социальных сетях. Родригес, кажется, очень гордится своей семьей и не устает демонстрировать свою привязанность.

Во втором сезоне своего шоу для Netflix «Я - Джорджина» Родригес говорила о своих дочерях: Алане Мартине и Еве Марии.

«Алана более улыбчивая, разговорчивая и любит привлекать к себе внимание, у нее душа артистки, а вот Ева более сдержанная, она гораздо чувствительнее и очень привязана ко мне», - рассказала Джорджина.

«Нельзя так говорить, но они идеальные дети, дети мечты».

Сейчас Джорджина Родригес и Криштиану Роналду проживают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где бывший игрок «Реала» выступает за «Аль-Наср».

3 комментария

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Decard Show
Где то в уголке одна Ирина Шейк локти кусает наверное
0
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Yndestad
Сколько сумок теперь у нее?
+1
0
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Homelender_666
Почему эта новость на спортсе, а не в журнале "Starhit"?)
+4
0
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