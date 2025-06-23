Фанаты замазали Нико Уильямса на мурале в честь победы «Атлетика» в Кубке Испании – клуб поддержал игрока 👏

Трансферная сага Нико Уильямса в самом разгаре – за него ведут борьбу «Бавария» и «Барселона». Якобы 22-летний вингер уже согласовал условия личного контракта с каталонцами. Ясно одно – футболист намерен покинуть «Атлетик» этим летом.

Подобное решение Ульямса оценили не все болельщики: кто-то замазал Нико на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании, на месте изображения игрока оставили надпись: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

В ответ на вандализм «Атлетик» выпустил официальное заявление, в котором встал на сторону Нико и осудил тех, кто испортил мурал.

«Достоинство клуба также проявляется в том, как он защищает своих. Поэтому те, кто стёр изображение Нико с мурала художника Карлоса Лопеса в Баракальдо, не представляют «Атлетик». И если они считают себя частью этой семьи, им стоит знать: они ошибаются. Неуважение к одному из наших — это неуважение к самому «Атлетику».

Клуб обратился к художнику-автору мурала, чтобы он как можно скорее восстановил изображение Нико