Концовка первого матча полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» выдалась жаркой. Уже в добавленное к матчу время Лукаку сравнял счет голом с пенальти. Фанаты «бьянконери» выкрикивали расистские оскорбления, когда Ромелу готовился реализовать одиннадцатиметровый.

Бельгиец отпраздновал взятие ворот жестом, призывающим фанатов соперника замолчать. Между игроками «Юве» и «Интера» мгновенно вспыхнул конфликт, в котором Лукаку заработал удаление.

После матча Ромелу выложил пост, осуждающий расизм. В соцсетях бельгийца поддержал Килиан Мбаппе:

«2023 год, а у нас все те же проблемы. Но мы не собираемся вам этого позволять. Все против расизма».

Надо отметить, что поклонники «Интера» также не отличаются толерантностью. Николо Фаджоли пришлось встать на защиту своих сербских одноклубников, которые подвергаются расизму на домашней арене миланцев.

А новоиспеченный капитан сборной Франции вновь проявил себя с наилучшей стороны, поддержав Лукаку.