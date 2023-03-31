Бывший центральный защитник «Челси» Франк Лебеф выступил резко ответил фанатам Криштиану Роналду.

Проблема возникла, когда фанаты стали возмущаться освещением отборочных матчей на Евро 2024. После потрясающей победы Шотландии над Испанией со счетом 2:0 издание ESPN написало:

«У Скотта Мактомини сейчас столько же голов на отборочном этапе на Евро 2024, сколько и у Криштиану Роналду».

У Франка Лебёфа был блестящий ответ на негативные комментарии болельщиков:

«Я видел, что многие писали в Twitter, что я тупой, а Роналду показал нам, экспертам ESPN, что мы ничего не понимаем в футболе, потому что он забил невероятные голы, а я никогда не был и никогда не буду на его уровне».

«И я могу сказать – да, вы правы. Я действительно никогда не буду на его уровне – ведь я выиграл чемпионат мира, а он – нет», - заявил Лебеф.

Криштиану Роналду забил дубль против Лихтенштейна со штрафного и пенальти, доведя свой счет до 122 голов за Португалию. Он также побил рекорд, став самым результативным международным игроком, обойдя кувейтца Бадера Аль-Мутаву.