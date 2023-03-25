С таким сложно поспорить.

Майк Меньян возмущен изменением требований к вратарям во время пенальти. Игрок «Милана» даже предложил, что еще можно добавить к правилам, чтобы сделать их еще более абсурдными.

Со следующего сезона вступят в силе новые правила поведения голкиперов во время пенальти. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил, что с 1 июля вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Меньян не отреагировал сразу, но сегодня в своих соцсетях он решил прокомментировать требования от IFAB:

«Новые правила IFAB, касающиеся пенальти, в 2026 году:

- Вратари должны стоять спиной к полю.

- Если голкипер отбивает пенальти, то назначается свободный удар».

Можно понять возмущение Меньяна, ведь ни на кого из полевых игроков не накладывается столько ограничений, а серия пенальти может быть решающим моментом матча.

Как вы относитесь к новым правилам?