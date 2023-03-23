Кажется, «Бавария» решила поменять Нагельсманна на Тухеля. Фанаты ничего не понимают, а сын Салихамиджича постит загадочные твиты
Для поклонников «Баварии» ночь спокойной точно не будет.
Фабрицио Романо сообщил, что руководство мюнхенцев решило уволить Нагельсманна, вместо Юлиана команду может возглавить Томас Тухель.
Информацию уважаемого Романо подтвердила газета-таблоид Bild. Не менее авторитетный источник, издание Kicker, также сообщил о скорой перестановке кадров в Мюнхене.
Кажется, Нагельсманн действительно проводит последнюю ночь в роли тренера «Баварии».
Еще больше неразберихи в эту историю внес загадочный твит сына Салихамиджича – спортивного директора мюнхенцев. Ник запостил таинственные эмодзи сразу после появления информации об уходе Нагельсманна из клуба.
Хоть слухи о возможном увольнении Юлиана появились в прессе давно, поклонников Рекордмайстера инсайд Романо удивил.
Некоторые фанаты с сомнением смотрят и на кандидатуру Тухеля. Томас, безусловно, талантливый специалист, но его репутация человека, любящего поскандалить, смущает болельщиков.
Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Поспешное решение. Убирать главного тренера в такой напряженный момент сезона – глупо».
💭 «Если Тухель вновь возьмет ЛЧ с командой, которую возглавил в середине сезона, этому парню можно будет ставить памятник».
💭 «Нагельсманн не заслужил такое отношение. В начале сезона он лишился Левандовского, потом остался без Нойера, травмированный Мане, пауза на зимний чемпионат мира. Логично, что у команды возникнут проблемы».
💭 «Нагельсманн станет одним из самых лучших в истории немецкого футбола. Очень жаль его отпускать. Все еще считаю, что он слишком рано пришел в «Баварию». У него мало опыта в таких больших командах, а этот клуб не прощает ошибок».
💭 «Друзья, ФК «Голливуд» возвращается! Нервное руководство приглашает тренера-скандалиста. Нас ждет безумие!»
💭 «Ха, я даже не сомневаюсь, что Нагельсманна увольняют из-за его романа с журналисткой. Наверняка именно она сливала прессе его тактику».
💭 «Тухель ведь был обижен на «Баварию» за то, что она когда-то предпочла ему Ковача. Обида прошла, когда он просидел без работы полсезона?»
💭 «Эх, Юлиан, твои безумные эксперименты с составом все же сгубили тебя».
💭 «Меня это все ужасно нервирует. Я не сомневаюсь в компетенции Тухеля, но меня волнует его взрывной характер. Наше руководство не будет терпеть его выходки, как это делали шейхи «ПСЖ», у которых тоже сдали нервы. Как он наладит связь с командой?»
💭 «Ребят, а зачем что-то придумывать? Нагельсманн, Тухель... Есть ведь Хайнкес! Проверенный вариант! А вообще, «Бавария» уже давно приняла свое самое идиотское решение в новейшей истории, когда рассталась с Фликом».
А что вы думаете о возможном увольнении Нагельсманна и назначении Тухеля? Делитесь мнением в комментариях.
Комментарии