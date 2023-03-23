Для поклонников «Баварии» ночь спокойной точно не будет.

Фабрицио Романо сообщил, что руководство мюнхенцев решило уволить Нагельсманна, вместо Юлиана команду может возглавить Томас Тухель.

Информацию уважаемого Романо подтвердила газета-таблоид Bild. Не менее авторитетный источник, издание Kicker, также сообщил о скорой перестановке кадров в Мюнхене.

Кажется, Нагельсманн действительно проводит последнюю ночь в роли тренера «Баварии».

Еще больше неразберихи в эту историю внес загадочный твит сына Салихамиджича – спортивного директора мюнхенцев. Ник запостил таинственные эмодзи сразу после появления информации об уходе Нагельсманна из клуба.

Хоть слухи о возможном увольнении Юлиана появились в прессе давно, поклонников Рекордмайстера инсайд Романо удивил.

Некоторые фанаты с сомнением смотрят и на кандидатуру Тухеля. Томас, безусловно, талантливый специалист, но его репутация человека, любящего поскандалить, смущает болельщиков.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Поспешное решение. Убирать главного тренера в такой напряженный момент сезона – глупо».

💭 «Если Тухель вновь возьмет ЛЧ с командой, которую возглавил в середине сезона, этому парню можно будет ставить памятник».

💭 «Нагельсманн не заслужил такое отношение. В начале сезона он лишился Левандовского, потом остался без Нойера, травмированный Мане, пауза на зимний чемпионат мира. Логично, что у команды возникнут проблемы».

💭 «Нагельсманн станет одним из самых лучших в истории немецкого футбола. Очень жаль его отпускать. Все еще считаю, что он слишком рано пришел в «Баварию». У него мало опыта в таких больших командах, а этот клуб не прощает ошибок».

💭 «Друзья, ФК «Голливуд» возвращается! Нервное руководство приглашает тренера-скандалиста. Нас ждет безумие!»

💭 «Ха, я даже не сомневаюсь, что Нагельсманна увольняют из-за его романа с журналисткой. Наверняка именно она сливала прессе его тактику».

💭 «Тухель ведь был обижен на «Баварию» за то, что она когда-то предпочла ему Ковача. Обида прошла, когда он просидел без работы полсезона?»

💭 «Эх, Юлиан, твои безумные эксперименты с составом все же сгубили тебя».

💭 «Меня это все ужасно нервирует. Я не сомневаюсь в компетенции Тухеля, но меня волнует его взрывной характер. Наше руководство не будет терпеть его выходки, как это делали шейхи «ПСЖ», у которых тоже сдали нервы. Как он наладит связь с командой?»

💭 «Ребят, а зачем что-то придумывать? Нагельсманн, Тухель... Есть ведь Хайнкес! Проверенный вариант! А вообще, «Бавария» уже давно приняла свое самое идиотское решение в новейшей истории, когда рассталась с Фликом».

А что вы думаете о возможном увольнении Нагельсманна и назначении Тухеля? Делитесь мнением в комментариях.