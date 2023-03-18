7 комментариев

Провели расследование.

Персональные болельщики Криштиану Роналду отметили видео, на котором их любимый игрок отрабатывает на тренировке штрафные удары. Результативность у форварда получилась сильно выше, чем в играх. Они сразу же задались вопросом, а в чем же проблема.

Пятикратный обладатель Золотого мяча в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии забил восемь голов, но еще ни разу со штрафного.

На самом деле, несмотря на то, что за свою карьеру Роналду забил более 50 голов со стандартного положения, его результативность сложно назвать фантастической. К примеру, в «Ювентусе» ему потребовалось 43 попытки, чтобы забить. При этом только в одиннадцати случаях поучаствовал вратарь, а не стенка (25 раз) или трибуна (5 раз), а в одном случае мяч попал в перекладину.

Одна из теорий, почему Криштиану перестал забивать, это слишком большое полагание на технику наклбола, которую он перенял, когда был молодым. Она более сложная, чем простая попытка закрутить мяч над стенкой.

💭 В матче он бьет наклбол. Вот в чем проблема. Когда он огибает стенку, то обычно забивает или бьет близко.

💭 Вряд ли совпадение, что свой единственный штрафной за «Юве» он забил закруткой.

💭 По неизвестной мне причине он отказывается бросать попытки наклбола. Совершенно очевидно, что его попытки пробить обводящим лучше. Причем это видно и по тренировкам.

На видео с тренировки действительно заметно, что Роналду использует обводящий удар со штрафного и мяч попадает точно в цель. Неизвестно, когда он вернется к такой технике во время игр.