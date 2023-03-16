Зачем так?

Давиде Калабрия, защитник «Милана», грубо пошутил об уходе Кессиэ из итальянского клуба. Он заявил, что «Милан» стал намного умнее после того, как Франк перешел в «Барселону».

Вчера вечером Калабрия дал интервью программе Rai 2 «Stasera c’è Cattelan», где он зачем-то решил оскорбить бывшего партнера по команде.

«Кто среди нас самый бешеный? Ну, сложно сказать, но Кессиэ был очень глупым. Теперь у нас в составе умные парни, а вот Кессиэ был действительно глупым».

Ивуариец перешел в «Милан» из «Аталанты» летом 2017 года и играл вместе с Калабрией в составе «россонери» 5 лет, прежде чем уйти в «Барселону» на правах свободного агента.

Сомнительное поведение от капитана команды.