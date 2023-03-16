Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трех футболистов, которые могут бороться за звание лучших нападающих планеты вместе после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

По словам Фердинанда, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Винисиус являются следующими лучшими в очереди.

Говоря о Винисиусе, Фердинанд сказал: «Он на одну ступеньку ниже Мбаппе и Холанда, не так ли?

Рэшфорд примерно на этом же уровне, и сейчас туда запрыгивает Сака.

Но Винисиус отличается тем, что добился успеха на самом высоком уровне – в плей-офф Лиги чемпионов. Он выиграл Лигу чемпионов, и сыграл большую роль в той победе».

Рэшфорд проводит лучший сезон в карьере, забив 26 голов во всех турнирах, в то время как на счету Сака 10 голов и девять результативных передач в Премьер-лиге. Винисиус в этом сезоне забил 19 мячей, что делает его самым результативным игроком Карло Анчелотти.