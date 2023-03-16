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Фердинанд назвал 3 игроков, которые могут приблизиться к Мбаппе и Холанду

Клубы Клубы
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Букайо Сака Букайо Сака
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трех футболистов, которые могут бороться за звание лучших нападающих планеты вместе после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

По словам Фердинанда, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Винисиус являются следующими лучшими в очереди.

Говоря о Винисиусе, Фердинанд сказал: «Он на одну ступеньку ниже Мбаппе и Холанда, не так ли?

Рэшфорд примерно на этом же уровне, и сейчас туда запрыгивает Сака.

Но Винисиус отличается тем, что добился успеха на самом высоком уровне – в плей-офф Лиги чемпионов. Он выиграл Лигу чемпионов, и сыграл большую роль в той победе».

Vinicius Jr KING of Dribbling Skills 2022 - YouTube

Рэшфорд проводит лучший сезон в карьере, забив 26 голов во всех турнирах, в то время как на счету Сака 10 голов и девять результативных передач в Премьер-лиге. Винисиус в этом сезоне забил 19 мячей, что делает его самым результативным игроком Карло Анчелотти.

 

4 комментария

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Александр Алексеев
"Сейчас" туда запрыгивает Сака?)) При всё уважении к прогрессу Рэшфорда, скорее это он туда запрыгивает, потому что Сака уже сезона 2-3 играет на топ уровне.
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Ernest Imamov
Мусиала очень близок, я бы ещё отметил Хулиана Альвареса
+1
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Тимур
Джамал, Педри, Джуд - мастадонты завтрашнего дня. Чекайте
+8
-2
+6
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Айлин 1990
😂😂🤦🏻‍♂️Винисиус не уровень Мбапе и Холанда.
+6
-2
+4
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