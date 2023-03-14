28 комментариев

Даже судейский скандал обошел его стороной.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова прокомментировал шокирующий скандал вокруг «Барселоны».

Он заявил: «Я не знаю, занял ли Лапорта правильную позицию. Мне стыдно. Я не могу вспомнить время, когда произошел такой институциональный кризис. До сих пор нет объяснений...

Класико будет редким событием. Мы должны подходить к VAR более серьезно. Нужно проверить, подходят ли назначенные люди. У всех клубов во время матчей масса вопросов, и мы должны найти решение как можно скорее».

По поводу возможного перехода Мбаппе:

«Единственным клубом Ла Лиги, который мог бы подписать Мбаппе, является «Реал Мадрид». Я бы хотел, чтобы он играл у нас».

Возникает вопрос: почему все скандалы обходят Тебаса стороной? Сложно понять причину, по которой президент Ла Лиги может остаться вне подозрений после таких репутационных ударов. Может быть он чей-то протеже?