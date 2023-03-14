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Тебас - великий руководитель. Отправляет Мбаппе в «Реал», душит «Барсу», а главное - всегда остается вне подозрений

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Даже судейский скандал обошел его стороной.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова прокомментировал шокирующий скандал вокруг «Барселоны».

Он заявил: «Я не знаю, занял ли Лапорта правильную позицию. Мне стыдно. Я не могу вспомнить время, когда произошел такой институциональный кризис. До сих пор нет объяснений...

Класико будет редким событием. Мы должны подходить к VAR более серьезно. Нужно проверить, подходят ли назначенные люди. У всех клубов во время матчей масса вопросов, и мы должны найти решение как можно скорее».

По поводу возможного перехода Мбаппе:

«Единственным клубом Ла Лиги, который мог бы подписать Мбаппе, является «Реал Мадрид». Я бы хотел, чтобы он играл у нас».

Возникает вопрос: почему все скандалы обходят Тебаса стороной? Сложно понять причину, по которой президент Ла Лиги может остаться вне подозрений после таких репутационных ударов. Может быть он чей-то протеже?

28 комментариев

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Nike of FW
Ответ Алексей Смирнов
За Атлетико Мадрид. И Барса при Франко выигрывала не меньше Реала. Интереснее, за кого болел Анхель Мария Вильяр, на время которого пришелся расцвет Барсы (за кого же?!).
не, уже Бетис , вы не в теме ...
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loneliness
Ответ ЧИКО
Он просто на побегушках, что скажут, то и делает, а ему платят за это и не мало Такой человек как он, сам по себе никак не продержался бы на этом посту 10 лет. Чёткое задание имеет топить Барсу по полной программе, вот и топит. Умные люди пользуются тупостью Бартомео и используют это против Барсы.
как он топил Барсу?
он руководил трансферной политикой Барсы?
или давал зарплату выше дохода Барсы?
или он скрытно перевёл деньги Барселоны на Негрейру?
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Real_v_dushe
Ответ Nike of FW
в твоей же ссылке , представитель цирка: @Imagine that I say that I belong to everyone and it turns out that they say that I am from Madrid since I was little, they say that I have gone to 27 Clásicos, that I have hugged with my friends in the bar... I prefer to say what it is" опять звездамяч ....
Ещё раз: эта фраза направлена на то, чтобы поправить имидж в плане обвинений в антимадридизме. Например, как-то ему задали вопрос: почему Барселона получила преимущество перед ЭК в виде дней отдыха, хотя можно было поставить его на день позже, Реал делал соответствующий запрос об изменении даты матча и получил отказ. И Тебас ответил: я не собираюсь считать какие-то там секунды, это не дело президента. Я не буду приводить решений его, их много, достаточно одной фразы Тебаса: "С Флорентино Пересом мы никогда не поймем друг друга".
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Nike of FW
Ответ Алексей Смирнов
Человека заминусили, но в Испании действительно считают Тебаса шифрующимся антимадридистой. У Реала и Переса с ним одни конфликты, никогда не было замечено никаких уступок, ни по календарю, ни по чему, кроме пустой болтовни, какой он мадридиста. Теперь этой болтовнёй удобно в любой момент всё прикрыть. Типа как любые претензии по судейству к Барсе - так сразу всебьющая карта "Хиль Мансано выходил с сумкой Реала". Так и тут - "Тебас же мадридист". И что такого плохого он сделал для Барсы? Выгнал Месси, убивавшего Барсу финансово в том её состоянии? Одобрил все рычаги, которые позволили провести топовую трансферную кампанию? Или топит против Суперлиги за Ла Лигу (неожиданно, да?)? Не говорю, что Тебас барселониста, скорее он реально топит за Ла Лигу, как он это видит, параллельно пиарясь, поливая всех подряд и делая экстравагантные заявления, потому что такой уж он человек.
что плохого сделал ? =))) это сейчас шутка такая
для тех кто в танке
https://www.sports.ru/football/1114976004-sud-otmenil-registracziyu-novogo-kontrakta-gavi-s-barsoj-xavbeku-pride.html
суд с подачи тебаса отменил регистрацию контракта , не на основании нарушения , а на основании якобы не своевременности подачи .... теперь контракт Гави , откатился к контракту Хувениля и истекает летом ..... это такая забота о Барсе, что клуб может потерять лучшего молодого игрока стоимостью 100 млн бесплатно ?
с такими помошниками врагов не надо
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ЧИКО
Он просто на побегушках, что скажут, то и делает, а ему платят за это и не мало Такой человек как он, сам по себе никак не продержался бы на этом посту 10 лет. Чёткое задание имеет топить Барсу по полной программе, вот и топит. Умные люди пользуются тупостью Бартомео и используют это против Барсы.
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Алексей Смирнов
Ответ Nike of FW
о началось переписывание истории ....там франко уже болел за Бетис по версии фанатов одного, связанаого с молочным производством , клуба =)
За Атлетико Мадрид. И Барса при Франко выигрывала не меньше Реала. Интереснее, за кого болел Анхель Мария Вильяр, на время которого пришелся расцвет Барсы (за кого же?!).
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Nike of FW
Ответ Алексей Смирнов
Человека заминусили, но в Испании действительно считают Тебаса шифрующимся антимадридистой. У Реала и Переса с ним одни конфликты, никогда не было замечено никаких уступок, ни по календарю, ни по чему, кроме пустой болтовни, какой он мадридиста. Теперь этой болтовнёй удобно в любой момент всё прикрыть. Типа как любые претензии по судейству к Барсе - так сразу всебьющая карта "Хиль Мансано выходил с сумкой Реала". Так и тут - "Тебас же мадридист". И что такого плохого он сделал для Барсы? Выгнал Месси, убивавшего Барсу финансово в том её состоянии? Одобрил все рычаги, которые позволили провести топовую трансферную кампанию? Или топит против Суперлиги за Ла Лигу (неожиданно, да?)? Не говорю, что Тебас барселониста, скорее он реально топит за Ла Лигу, как он это видит, параллельно пиарясь, поливая всех подряд и делая экстравагантные заявления, потому что такой уж он человек.
о началось переписывание истории ....там франко уже болел за Бетис по версии фанатов одного, связанаого с молочным производством , клуба =)
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loneliness
если судить объективно, Барса сама виновата в своём крахе, ибо Тебас не мало их предупреждал.
то что он делает, все по правилам, как в книге.
доход Барсы в минусе, из за этого они не могут подписать Килиана, а слова " у нас " адресована на Ла Лигу.
хоть плюсуйте, хоть минусуйте , это факт
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Nike of FW
Ответ Иван Куянец
Факт, но фанаты барсы будут тебя минусовать
не ну фанаты реала никогда не минусуют =))) ......просто душки ... минусуют посты где просто факт и ссылка на подтвеждение слов =)))
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Nike of FW
Ответ СД18
По поводу возможного перехода Мбаппе: «Единственным клубом Ла Лиги, который мог бы подписать Мбаппе, является «Реал Мадрид». Я бы хотел, чтобы он играл у нас». А "у нас" это в Ла лиге или Реале?
ответ очевиден
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Nike of FW
Ответ Real_v_dushe
Это первоисточник его вью, часть из которого вы решили тут оставить https://as.com/futbol/2015/11/16/primera/1447638222_177348.html —Sin embargo, últimamente le dicen antimadridista. —Si uno sigue a mis perseguidores, se cree que soy anti-todo. Cuando dije que se podría estudiar un homenaje a Messi en el Bernabéu, me cayó lo más grande. O cuando dije que había que sancionar a Cristiano por tocarse los cataplines. Y en Barcelona me matan con lo de la independencia. Aunque últimamente me dan más por antimadridista. Curiosamente... Это решили опустить? Почему по-Вашему Тебаса называют антимадридистом в Испании? Его фраза про своих детей и боление за Реал направлена в ответ на обвинения в том, что он на своём посту занимается дискриминацией Реала и Реал ни разу не голосовал за Тебаса на выборах президента Ла Лиги в отличии от Барселоны.
в твоей же ссылке , представитель цирка:
@Imagine that I say that I belong to everyone and it turns out that they say that I am from Madrid since I was little, they say that I have gone to 27 Clásicos, that I have hugged with my friends in the bar... I prefer to say what it is"

опять звездамяч ....
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Алексей Смирнов
Человека заминусили, но в Испании действительно считают Тебаса шифрующимся антимадридистой. У Реала и Переса с ним одни конфликты, никогда не было замечено никаких уступок, ни по календарю, ни по чему, кроме пустой болтовни, какой он мадридиста. Теперь этой болтовнёй удобно в любой момент всё прикрыть. Типа как любые претензии по судейству к Барсе - так сразу всебьющая карта "Хиль Мансано выходил с сумкой Реала". Так и тут - "Тебас же мадридист".

И что такого плохого он сделал для Барсы? Выгнал Месси, убивавшего Барсу финансово в том её состоянии? Одобрил все рычаги, которые позволили провести топовую трансферную кампанию? Или топит против Суперлиги за Ла Лигу (неожиданно, да?)? Не говорю, что Тебас барселониста, скорее он реально топит за Ла Лигу, как он это видит, параллельно пиарясь, поливая всех подряд и делая экстравагантные заявления, потому что такой уж он человек.
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Nike of FW
"Может быть он чей-то протеже?" - вопрос риториеский
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Максим Сок
Ответ Иван Куянец
Факт, но фанаты барсы будут тебя минусовать
оо, это точно) я даже не знаю - фанаты барсы или фанаты фигурного катания, кто из них безумнее) боюсь представить их симбиоз) где-то наверное в подпольных лабораториях или там в зоне-51 выращивается такой монстр))
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Махмуд Тилавов
На фото вылитый Бубнов?
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Arkadios Avgitidis
Ответ Sakhib Dagalaev
Тебас уничтожает Лигу
вернее ,-превращает её в склад монополиста...
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Arkadios Avgitidis
Ответ Ignazio DE Alter
просто оставлю это здесь https://www.sports.ru/football/1034692947.html
а маргариновые утверждают,что в Испании любовь к команде не передаётся генетически и каждый гражданин свободен в своём выборе)
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Arkadios Avgitidis
Ответ СД18
По поводу возможного перехода Мбаппе: «Единственным клубом Ла Лиги, который мог бы подписать Мбаппе, является «Реал Мадрид». Я бы хотел, чтобы он играл у нас». А "у нас" это в Ла лиге или Реале?
вот-вот! и я на это обратил внимание) У
НАС)))
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андрей калуцких
Дело завела прокуратура, причем тут Тебас? Он лично заставлял Барселону платить фирме одного из судейских начальников? Почему никто не задается вопросом, как Тебас разрешил действующему игроку Барселоны и его фирме организовывать Суперкубок так, что при любом раскладе Барселона получала денег больше любого клуба?
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Гаррус Вакариан
Ммм, а можно поподробнее про "душит Барсу"? В заге написано, а в тексте ничего нет. Или неужели очередные фантазии автора? Никогда такого не бывало и вот опять
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Иван Куянец
Ответ AmanEsen
Так оказалось все это время он не зря душил Барсу. Он же их предупреждал постоянно, приводите себя в порядок.
Факт, но фанаты барсы будут тебя минусовать
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Alexander Sragovich
Ответ Ignazio DE Alter
просто оставлю это здесь https://www.sports.ru/football/1034692947.html
Врёт, и глазом не моргнет
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Real_v_dushe
Ответ Ignazio DE Alter
просто оставлю это здесь https://www.sports.ru/football/1034692947.html
Это первоисточник его вью, часть из которого вы решили тут оставить

https://as.com/futbol/2015/11/16/primera/1447638222_177348.html

—Sin embargo, últimamente le dicen antimadridista.

—Si uno sigue a mis perseguidores, se cree que soy anti-todo. Cuando dije que se podría estudiar un homenaje a Messi en el Bernabéu, me cayó lo más grande. O cuando dije que había que sancionar a Cristiano por tocarse los cataplines. Y en Barcelona me matan con lo de la independencia. Aunque últimamente me dan más por antimadridista. Curiosamente...

Это решили опустить? Почему по-Вашему Тебаса называют антимадридистом в Испании? Его фраза про своих детей и боление за Реал направлена в ответ на обвинения в том, что он на своём посту занимается дискриминацией Реала и Реал ни разу не голосовал за Тебаса на выборах президента Ла Лиги в отличии от Барселоны.
+1
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Real_v_dushe
Автору следовало бы изучить историю вопроса. Например, Хавьеру Тебасу и его жене были в 2017-2018 году предъявлены обвинения в мошенничестве налоговыми органами, по-моему на сумму в 5 млн евро. Если по его мнению это не скандал, то что тогда скандал?
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Ignazio DE Alter
просто оставлю это здесь
https://www.sports.ru/football/1034692947.html
+7
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