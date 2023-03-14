28 комментариев

Тебас - великий руководитель. Отправляет Мбаппе в «Реал», душит «Барсу», а главное - всегда остается вне подозрений
Даже судейский скандал обошел его стороной.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова прокомментировал шокирующий скандал вокруг «Барселоны».
Он заявил: «Я не знаю, занял ли Лапорта правильную позицию. Мне стыдно. Я не могу вспомнить время, когда произошел такой институциональный кризис. До сих пор нет объяснений...
Класико будет редким событием. Мы должны подходить к VAR более серьезно. Нужно проверить, подходят ли назначенные люди. У всех клубов во время матчей масса вопросов, и мы должны найти решение как можно скорее».
По поводу возможного перехода Мбаппе:
«Единственным клубом Ла Лиги, который мог бы подписать Мбаппе, является «Реал Мадрид». Я бы хотел, чтобы он играл у нас».
Возникает вопрос: почему все скандалы обходят Тебаса стороной? Сложно понять причину, по которой президент Ла Лиги может остаться вне подозрений после таких репутационных ударов. Может быть он чей-то протеже?
он руководил трансферной политикой Барсы?
или давал зарплату выше дохода Барсы?
или он скрытно перевёл деньги Барселоны на Негрейру?
для тех кто в танке
https://www.sports.ru/football/1114976004-sud-otmenil-registracziyu-novogo-kontrakta-gavi-s-barsoj-xavbeku-pride.html
суд с подачи тебаса отменил регистрацию контракта , не на основании нарушения , а на основании якобы не своевременности подачи .... теперь контракт Гави , откатился к контракту Хувениля и истекает летом ..... это такая забота о Барсе, что клуб может потерять лучшего молодого игрока стоимостью 100 млн бесплатно ?
с такими помошниками врагов не надо
то что он делает, все по правилам, как в книге.
доход Барсы в минусе, из за этого они не могут подписать Килиана, а слова " у нас " адресована на Ла Лигу.
хоть плюсуйте, хоть минусуйте , это факт
@Imagine that I say that I belong to everyone and it turns out that they say that I am from Madrid since I was little, they say that I have gone to 27 Clásicos, that I have hugged with my friends in the bar... I prefer to say what it is"
опять звездамяч ....
И что такого плохого он сделал для Барсы? Выгнал Месси, убивавшего Барсу финансово в том её состоянии? Одобрил все рычаги, которые позволили провести топовую трансферную кампанию? Или топит против Суперлиги за Ла Лигу (неожиданно, да?)? Не говорю, что Тебас барселониста, скорее он реально топит за Ла Лигу, как он это видит, параллельно пиарясь, поливая всех подряд и делая экстравагантные заявления, потому что такой уж он человек.
НАС)))
https://as.com/futbol/2015/11/16/primera/1447638222_177348.html
—Sin embargo, últimamente le dicen antimadridista.
—Si uno sigue a mis perseguidores, se cree que soy anti-todo. Cuando dije que se podría estudiar un homenaje a Messi en el Bernabéu, me cayó lo más grande. O cuando dije que había que sancionar a Cristiano por tocarse los cataplines. Y en Barcelona me matan con lo de la independencia. Aunque últimamente me dan más por antimadridista. Curiosamente...
Это решили опустить? Почему по-Вашему Тебаса называют антимадридистом в Испании? Его фраза про своих детей и боление за Реал направлена в ответ на обвинения в том, что он на своём посту занимается дискриминацией Реала и Реал ни разу не голосовал за Тебаса на выборах президента Ла Лиги в отличии от Барселоны.
https://www.sports.ru/football/1034692947.html