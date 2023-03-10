9 комментариев

В Саудовской Аравии перед матчем лидеров чемпионата с участием Роналду весь стадион начал скандировать: «Месси! Месси! Месси!»
Криштину даже не стал скрывать своего гнева 🤬🤬🤬
«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл на выезде «Аль-Иттихаду» со счетом 0:1. Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, потерял лидерство в таблице, позволив «Аль-Иттихаду» обойти себя.
У «Аль-Насра» 46 очков после 20 игр, у «Аль-Иттихада» – 47 баллов.
Перед матчем Роналду освистали, а затем весь стадион начал скандировать фамилию Лионеля Месси, чем сильно разгневали Рона.
После проигранного матча Роналду рвал и метал в буквальном смысле.
После гола, роналду бежит, фанаты кричат МЕЕЕЕЕЕ и роналду в ответ СИИИИИИ ))))))