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В Саудовской Аравии перед матчем лидеров чемпионата с участием Роналду весь стадион начал скандировать: «Месси! Месси! Месси!»

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Криштину даже не стал скрывать своего гнева 🤬🤬🤬

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл на выезде «Аль-Иттихаду»  со счетом 0:1. Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, потерял лидерство в таблице, позволив «Аль-Иттихаду» обойти себя.

У «Аль-Насра» 46 очков после 20 игр, у «Аль-Иттихада» – 47 баллов.

Перед матчем Роналду освистали, а затем весь стадион начал скандировать фамилию Лионеля Месси, чем сильно разгневали Рона.

После проигранного матча Роналду рвал и метал в буквальном смысле.

9 комментариев

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уличный иуда
Ответ Айлин 1990
Ладно то фанаты. Сам Роналду несколько сезонов уже празднует свой гол в честь Месси. После гола, роналду бежит, фанаты кричат МЕЕЕЕЕЕ и роналду в ответ СИИИИИИ ))))))
Ахахахахахаха😂
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Айлин 1990
Ответ Адам Алмарз
Может празднует очередную победу в ЛЧ Месси?
Нет, думаю он празднует ЧМ Месси.
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Адам Алмарз
Ответ Айлин 1990
Ладно то фанаты. Сам Роналду несколько сезонов уже празднует свой гол в честь Месси. После гола, роналду бежит, фанаты кричат МЕЕЕЕЕЕ и роналду в ответ СИИИИИИ ))))))
Может празднует очередную победу в ЛЧ Месси?
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-3
-3
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Игорь Климов
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Что там в лч у твоей кумирки?)
3️⃣0️⃣ голов, 2️⃣0️⃣ ассистов. Лео Месси принял участие в 5️⃣0️⃣ голах за клуб и Сборную в этом сезоне. 🇦🇷🐐
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-3
-1
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Что там в лч у твоей кумирки?)
+1
-3
-2
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Айлин 1990
Ладно то фанаты. Сам Роналду несколько сезонов уже празднует свой гол в честь Месси.
После гола, роналду бежит, фанаты кричат МЕЕЕЕЕЕ и роналду в ответ СИИИИИИ ))))))
+3
-1
+2
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ken35
Ответ Arsenijs Korabelskis
Что доказывает тезис о том, что м..даки размазаны по планете примерно одинаковым слоем.
+!
+1
-3
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Игорь Климов
Комментарий удален модератором
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Arsenijs Korabelskis
Что доказывает тезис о том, что м..даки размазаны по планете примерно одинаковым слоем.
+3
-4
-1
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уличный иуда
Какие-то неадекватные бедуины
0
-2
-2
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