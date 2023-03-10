9 комментариев

Криштину даже не стал скрывать своего гнева 🤬🤬🤬

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл на выезде «Аль-Иттихаду» со счетом 0:1. Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, потерял лидерство в таблице, позволив «Аль-Иттихаду» обойти себя.

У «Аль-Насра» 46 очков после 20 игр, у «Аль-Иттихада» – 47 баллов.

Перед матчем Роналду освистали, а затем весь стадион начал скандировать фамилию Лионеля Месси, чем сильно разгневали Рона.

После проигранного матча Роналду рвал и метал в буквальном смысле.