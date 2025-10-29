Кроос не согласился с одним решением Флика по класико. Тони оценил игру «Барсы» против «Мадрида»

Впервые с апреля 2024-го «Мадрид» обыграл «Барселону», встреча 10-го тура Ла Лиги закончилась со счетом 2:1 в пользу «королевского клуба» – помогли голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. За «блауграну» отличился Фермин Лопес.

«Барсе» оставался всего один гол до ничьей. Тони Кроос, отлично знающий Ханси Флика, в своем подкасте поделился взглядом на то, как каталонцам стоило обороняться против своих экс-одноклубников:

«Для меня Рональд Араухо – идеальный партнер Пау Кубарси в обороне, учитывая его игровой стиль и стиль игры соперника. Честно говоря, я не понимаю этого решения Флика [выпустить в пару к Кубарси Эрика Гарсию].

В противостояниях с Мбаппе и Винисиусом нужен игрок, который может не отставать от их темпа, и это именно то, что может дать команде Араухо. Его отсутствие на поле действительно удивило меня».

И еще несколько наблюдений легенды «сливочных»:

«Рафинья, Дани Ольмо и Левандовски не играли, отсутствие таких игроков имеет огромное значение в матче подобного уровня. В прошлом Иньиго Мартинес был ключевым игроком «Барсы», на мой взгляд. В прошлом сезоне он был лучшим защитником в плане построения игры. В матче против «Мадрида» его отсутствие болезненно ощущалось из-за интенсивного прессинга».

Как вам замечания Тони?