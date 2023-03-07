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Лопетеги посадил воспитанника «Порту» на скамейку – там он встретил жену, и сейчас благодарит тренера

Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Сержиу Оливейра Сержиу Оливейра
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В 2014-м в «Порту» приехал Хулен Лопетеги. Испанец пересобирал команду под себя, и отправил воспитанника клуба Сержиу Оливейра в глубокий запас. В сезоне-2015/16 Оливейра провел всего 3 матча, от чего явно был не в восторге и укатил в аренду в Лигу 1.

Но на скамейке в «Порту» Сержиу не терял время: «Я встретил свою будущую жену на стадионе «Драгау». Спасибо Лопетеги, который всегда оставлял меня на скамейке запасных. Это лучшее, что со мной случилось. Я был близок к тому, чтобы пригласить Хулена побыть шафером на нашей свадьбе».

Сейчас Оливейра играет за «Галатасарай», на фото ниже Сержиу вместе с женой помогают пострадавшим от землетрясения.

 

 

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