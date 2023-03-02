Осимхен за 25 матчей в футболке «Наполи» забил 21 гол и отдал четыре ассиста во всех соревнованиях. Нигериец является лучшим бомбардиром Серии А, опережая Лаутаро Мартинеса на шесть мячей.

У Яшина была кепка, Петр Чех не расставался со шлемом, а Осимхена легко узнать по фирменной маске. В ноябре 2022 года нигериец получил травму в матче против «Интера», когда столкнулся со Шкриньяром. Осимхен перенес сложную операцию на скуле и глазнице. С тех пор он выходит на поле в защитной маске, которая превратилась в главную фишку его образа.

В Неаполе, где футбол давно стал своеобразной религией, фирменную маску Осимхена можно купить в любой уличной лавке.

Маску Виктора можно приобрести и у простого уличного торговца.

Осимхен может поспорить с Микки Маусом за звание любимца неаполитанских детей.

В меню ресторанов Неаполя появляются новые позиции. Особенно отличились кондитеры. Только взгляните на эти торты:

Узнаете Виктора без маски?

Есть и гигантское пасхальное яйцо из шоколада.

Тирамису с креативной подачей.

К десерту можно заказать капучино.

От такой неаполитанской пиццы не отказалась бы и Джулия Робертс.

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