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Невероятно, за 4 года в «Реале» Азар ни разу не играл в класико! Получит в четверг шанс от Анчелотти?

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Все из-за травм.

Эден Азар за вот уже четыре года в «Реале» и ни разу не участвовал в класико. К сожалению, время Азара в «Реале» сопровождалось травмами и ограниченным игровым временем - за все время в Мадриде он сыграл всего 73 матча.

Еще одно класико не за горами - «Реал Мадрид» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании в четверг.

Может так случиться, что Азар не выйдет на поле в основе «Реала» и в завтрашней игре против «Барселоны», поскольку Родриго активно восстанавливается после травмы, а Марко Асенсио стремится в стартовый состав.

Так что велика вероятность, что Азар, пропустит еще одно класико, если только Анчелотти не расщедриться на еще один шанс.

Азар получил 16 различных травм с момента подписания контракта с «Реалом», куда он перешел из «Челси» за сумму в 115 миллионов евро.

6 комментариев

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Tibaut Curtois
За 4 года Азар добился того же что и Бейл, стал обьектом критики и ненависти. Вот только за этот период Бейл успел вписать своё имя в историю Мадрида золотыми буквами.

Но Азар это делает золотыми бургерами))
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DmitryAFK
Азар? А кто это?
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wodziegg
Хорошо бы, хах
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alex_zed
Все из за любви к бургерам и лени.
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Gregori Milman
Может только в конце матча
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Ramil Usmanov
Вряд ли толстячок сыграет. Самый беспонтовый трансфер.
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