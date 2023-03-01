Все из-за травм.

Эден Азар за вот уже четыре года в «Реале» и ни разу не участвовал в класико. К сожалению, время Азара в «Реале» сопровождалось травмами и ограниченным игровым временем - за все время в Мадриде он сыграл всего 73 матча.

Еще одно класико не за горами - «Реал Мадрид» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании в четверг.

Может так случиться, что Азар не выйдет на поле в основе «Реала» и в завтрашней игре против «Барселоны», поскольку Родриго активно восстанавливается после травмы, а Марко Асенсио стремится в стартовый состав.

Так что велика вероятность, что Азар, пропустит еще одно класико, если только Анчелотти не расщедриться на еще один шанс.

Азар получил 16 различных травм с момента подписания контракта с «Реалом», куда он перешел из «Челси» за сумму в 115 миллионов евро.