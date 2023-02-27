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Топ-3 трансфера лета, изменившие динамику своих новых команд

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Барселона Барселона
Пауло Дибала Пауло Дибала
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Трансферы играют важнейшую роль в успехе команды. Важны уровень, талант, стиль игры, мастерство футболистов и их умение работать в команде.

Походящие футболисты могут существенно повысить шансы клубов на достижение поставленных целей, а также улучшить настрой и сплоченность команды.

Давайте посмотрим пример трех успешных трансферов прошлого лета, которые сильно повлияли на результативность своих новых команд.

Роберт Левандовски, «Бавария»«Барселона»

Было много вопросов перед трансфером Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» за 45 млн евро. Поляку исполнялось 33 года, а у каталонского клуба был финансовый кризис, приходилось очень тщательно обдумывать свои траты, чтобы построить будущее команды.

Левандовски гарантировал успех в кратчайшие сроки: он становился лучшим бомбардиром Европы в последние два сезона и продолжил демонстрировать свою великолепную форму на «Камп Ноу».

Роберт уже забил 25 голов и сделал 6 результативных передач за 31 матч в составе «Барселоны». Поляк помог команде возглавить чемпионат Испании своими голами и лидерскими качествами.

Пауло Дибала, «Ювентус» ➡«Рома»

Дибала – один из самых талантливых футболистов своего поколения. Однако, его физическая форма в последние пару сезонов вызывала беспокойство.

В «Роме» поверили в футболиста, он перешел в команду на правах свободного агента и быстро стал ключевым игроком для Жозе Моуринью. За 23 матча аргентинец забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Каземиро, «Реал Мадрид»➡«МЮ»

Все знают, что Эрик тен Хаг хотел видеть у себя в команде Френки де Йонга, но игрок «Барсы» оказался несговорчив, поэтому в «МЮ» переключили свое внимание на легенду «Мадрида» и не прогадали.

Каземиро обошелся англичанам в 70 млн евро, но вложение оказалось выгодным. Пятикратный победитель Лиги чемпионов стал любимцем болельщиков, привнес надежность в центр поля команды, сыграл важнейшую роль в успехе «МЮ» в АПЛ и Лиге Европы,  а также в недавней победе в Кубке Лиги.

А на ваш взгляд, какой трансфер прошедшего лета стал самым успешным?

3 комментария

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Арматурмалай
1 -Каземиро
2 - Лева
3 - Дибала ( хотя есть и еще варианты )
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Григорий Шишин
Из этих троих наиболее успешный по совокупности всех факторов и влиянию на преобразования игры всей команды, это Каземиро! (однозначно!)
+3
0
+3
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Teodrakis
Как же обидно, что Польша только проваливалась везде, имея такого шикарного игрока. Даже Ибра в сборной имеет какие-то яркие момента. А Левандовский будто брата-близнеца-бухгалтера вместо себя отправлял в сборную.
Но с такой игрой за Барсу, есть надежда, что ещё не всё потеряно.
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