💣 Эрик тен Хаг уже в ближайшее время может вернуться в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Байера» Эрик тен Хаг близок к возвращению к тренерской деятельности.

55-летний специалист близок к назначению в «Аякс».

De Telegraaf, ссылаясь на Mirror, утверждает, что амстердамский клуб хочет вернуть тен Хага, работавшего с командой с 2018-го 2022-й.

Джонни Хейтинга, вероятно, покинет клуб в ближайшее время, так что тренерский пост будет вакантным. Возможно, что смена тренера произойдет в январе, если положение команды не усугубится.

В мае технический директор «Аякса» Алекс Крус подтвердил, что они заинтересованы в работе с Эриком.

Справится?