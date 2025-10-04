Румменигге уверяет, что «Барса» и «Реал» продвигают Суперлигу ради конкуренции АПЛ

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что суть создания Суперлиги в конкуренции АПЛ.

«Серия А превратится в Серию B, а Бундеслига – во второй дивизион. Вы знаете, почему они это делают? Чтобы навредить Премьер-лиге, которая зарабатывает больше, ведь она лучше. «Реал Мадрид» и «Барселона» хотят навредить англичанам, поэтому они изобрели этот турнир», – сказал Румменигге.

Многие поддержали мысль Румменигге.

💭 «Думаю, что это необходимо. Мощь Премьер-лиги становится несправедливой. Там, где команды из зоны вылета могут покупать игроков лучших команд их других лиг, это неправильно».

💭 «Битва за деньги».

💭 «Учитывая положение «Баварии» в Германии, он не имеет права на такие изречения».

💭 «Так и есть».

💭 «Но это помогло бы АПЛ. Лига стала бы конкурентноспособной после ухода топ-4».