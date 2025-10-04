💣 «Реал» и «Барса» предложили УЕФА превратить ЛЧ в Суперлигу: две больших группы, больше топ-матчей и бесплатные трансляции для всех 🤯

Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» и «Реал Мадрид» сделали финальное предложение УЕФА по новому формату Лиги чемпионов, называемому Суперлигой.

Переговоры велись последние восемь месяцев. Вот некоторые пункты:

– Старт с 2027 года;

– Участвуют 36 команд, разделенные на две группы: 18 лучших играют друг с другом – всего 8 матчей. Команды с рейтингом 19-36 играют отдельно.

– Плей-офф балансируется привычным образом – по рейтингу;

– Все матчи транслируются на новой потоковой платформе – бесплатно (с рекламой) либо по подписке (без рекламы);

– Соревнование сохраняет название «Лига чемпионов».

Ключевая идея в разделении топ-клубов от более слабых команд для повышения интереса и конкурентности в матчах.