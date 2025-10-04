💣 «Реал» и «Барса» предложили УЕФА превратить ЛЧ в Суперлигу: две больших группы, больше топ-матчей и бесплатные трансляции для всех 🤯
Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» и «Реал Мадрид» сделали финальное предложение УЕФА по новому формату Лиги чемпионов, называемому Суперлигой.
Переговоры велись последние восемь месяцев. Вот некоторые пункты:
– Старт с 2027 года;
– Участвуют 36 команд, разделенные на две группы: 18 лучших играют друг с другом – всего 8 матчей. Команды с рейтингом 19-36 играют отдельно.
– Плей-офф балансируется привычным образом – по рейтингу;
– Все матчи транслируются на новой потоковой платформе – бесплатно (с рекламой) либо по подписке (без рекламы);
– Соревнование сохраняет название «Лига чемпионов».
Ключевая идея в разделении топ-клубов от более слабых команд для повышения интереса и конкурентности в матчах.
Освободить участников ЛЧ от участия во внутреннем чемпионате.
Можно даже сделать несколько дивизионов(Супер лига s, a, b)