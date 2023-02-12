«Я много говорил с ним о «Юнайтед»: Гакпо рассказал, что летом мог перебраться на «Олд Траффорд»

Зимой Коди Гакпо перебрался в «Ливерпуль», но талантливый юноша из Голландии мог связать свою судьбу с другим клубом АПЛ.

В интервью изданию Liverpool Echo Коди рассказал, что до трансфера в «Ливерпуль» обсуждал с Рудом ван Нистелроем «Манчестер Юнайтед»:

«Честно, я много говорил с ним о «Юнайтед» летом, когда казалось, что трансфер может состояться. Но зимой этих разговоров уже не было. Руд хотел, чтобы я перешел в большой клуб. Думаю, это я и сделал, присоединившись к «Ливерпулю». Летом было много спекуляций. Это было первое окно, когда можно было совершить трансфер, это немного повлияло на меня. Но в один момент я просто сказал себе: «Забудь об этом, играй в свой лучший футбол, и, может быть, это произойдет следующим летом или зимой». Это то, что я пытался сделать, и в итоге все прошло хорошо».

Гакпо перешел в «Ливерпуль» за 42 млн евро. На чемпионате мира юноша блистал за свою сборную, забив три гола на групповой стадии. Но за свой новый клуб Коди пока отличиться не сумел.

Правильный ли выбор сделал Коди? Может, в нынешний «МЮ» он бы вписался лучше? Делитесь мнением в комментах.