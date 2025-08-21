🎥 Роналдиньо предсказуемо выбрал между Месси и Роналду. Отказался от звания наставника Лео
На канале блогера Diyar Ac вышел новый выпуск шоу, его суть – среди нескольких участников выбрать профессионального футболиста. В этот раз в жюри определили двух экс-игроков – Рафинью и самого Роналдиньо, первый еще и роль переводчика для второго исполнил.
Один из участников задал Роналдиньо вечный вопрос: Месси или Роналду? Конечно, бразилец выбрал человека, с которым делил поле:
«Они оба великолепны, но Месси мне как брат. Мы вместе прошли через многое, многое разделили. У нас с Месси, конечно, хорошие отношения. Можно ли назвать меня его наставником? Нет, нет, я точно не его наставник!»
Лео с легендой не согласится. Пару лет назад в интервью изданию TyC Sports аргентинец заявил:
«Роналдиньо мне очень помог. Я пришел в раздевалку, когда мне было 16-17 лет, мне было непросто на фоне всех этих футбольных гигантов. Но Роналдиньо стал моим наставником, тогда я почувствовал себя комфортно и расслабился. После этого на поле я всегда искал его, но у нас было не так много времени, чтобы наслаждаться совместной игрой. Мне бы хотелось дольше играть с Роналдиньо».
По данным Transfermarkt, Лео и Роналдиньо провели 80 совместных матчей за «Барселону», на счету их связки – восемь голов.
Великие.
Трио Рональдиньо Суарес Месси это было бы трагедией ВАРдрида 15лет без трофеев и даже побед в Эль-Классико 😎🔥❤️
Статисты и замыкатели по другую сторону баррикады 😎