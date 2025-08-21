🎥 Помните парнишку, который плакал из-за поражения «Мальорки» от «Барсы»? Клуб подготовил ему волшебный сюрприз ❤️

«Барселона» жестко обошлась с «Мальоркой» в первом тайме игры на старте сезона: к 23-й минуте каталонцы вели в два мяча, а к перерыву у «островитян» удалили двоих игроков.

Сердца юных фанатов «Мальорки» не выдержали, оператор вывел в трансляцию мальчишку, плачущего навзрыд.

Возможно, подопечных Флика эти слезы тронули. Во втором тайме, имея преимущество в два человека, каталонцы забили сопернику всего один гол, за что получили критику от тренера. Итоговый счет – 3:0.

А «Мальорка» поставила перед собой задачу: вернуть улыбку на личико юного фаната. Парня зовут Льоренс, ему 8 лет, он получил волшебный подарок от клуба – посетил базу, где смог познакомиться с любимыми игроками.

Ведат Мурики, схвативший прямую красную в игре с «Барсой» , обратился к мальчишке: «Тебе было непросто во время матча, да? Нам тоже. Но я не хочу видеть, как ты плачешь, ладно? Теперь будем праздновать вместе».

Ребенок очень стеснялся, не произнес ни слова – только улыбался и кивал. Льоренс и его младший брат получили от «Мальорки» подарки, а после тренировке босиком носились по тренировочному полю любимой команды. А что еще для счастья нужно?

«Мальорка», теперь придется без поражений!