Уолкотт о Дьокереше против «МЮ»: «Ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Сака и Мартинелли тоже были не очень хороши»

Тео Уолкотт оценил дебют Виктора Дьокереша за «Арсенал».

Дьокереш не забил в 1-м туре чемпионата впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» не было ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0), он совершил лишь 4 точные передачи.

«Играть на «Олд Траффорд» в первом матче сезона всегда будет непросто, и я всегда думал, что мне понадобится три или четыре игры, чтобы набрать оптимальную форму. Посмотрите на Дьокереша – ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Мне действительно так кажется.

Дьокерешу доставались крохи, и я действительно ему сочувствовал, они проделали большую работу. Если посмотреть на старые составы «Арсенала», никто не помнит, как они играли, когда выигрывали со счетом 1:0 на выезде. Думаю, результаты превыше всего, особенно в начале сезона, потому что это очень важный момент, когда команды не на пике.

Нужно играть, чтобы обрести нужную физическую и игровую форму. Были признаки того, что Дьокереш перемещался вертикально, изолировался. И это при том, что Сака и Мартинелли тоже играли не очень хорошо, а он был сам по себе – представьте, когда эти двое действительно прибавят», – сказал бывший игрок «Арсенала» в подкасте It’s Called Soccer.