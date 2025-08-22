🎥 Фанаты «Сантоса» прорвались на базу клуба и отчитали Неймара. Звезду окружили на парковке 🤯

Неймар потерпел, как он сам говорит , худшее поражение в карьере: его «Сантос» уступил «Васко да Гама» со счетом 0:6 в матче чемпионата Бразилии. После игры Ней даже не пытался скрыть эмоций, плакал прямо на поле.

Карьеру бразильца после возвращения в родной клуб сопровождают скандалы, в частности, травмы и дисквалификации, которые уже 10 лет подозрительно совпадают с праздниками в семье игрока.

Фанаты «Сантоса» устали и решили действовать. Они сломали въездные ворота и прорвались на парковку клубной базы. Даже военная полиция не смогла остановить болельщиков: на стоянке фанаты провели воспитательную беседу с спортдиром Алешандре Маттосом и Неймаром. Последнему прилетело:

«Брат, ты ведь звезда этой команды, правильно? Ты один из величайших игроков на планете. Если даже ты плачешь, представь, каково этим парням [фанатам]! Если плачешь ты, представь, что чувствуют эти парни, брат! Если ты станешь спорить с фанатом, ты дашь любому присутствующему здесь игроку возможность спорить с фанатом».

Сообщается , что Ней на это ответил: «Мы пытаемся изменить ситуацию!»

Верим в слова звезды?