😱 «Гакпо мечтал перейти в «МЮ». В августе он общался с тен Хагом». Ван Нистелрой сделал сенсационное заявление, вокруг перехода голландца в «Ливерпуль»
По крайней мере utdreport в этом уверены.
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой сделал резонансное заявление, касательно персоны Коди Гакпо.
Портал utdreport, специализирующийся на новостях вокруг «Юнайтед», передает слова голландца:
«Переходом мечты Гакпо был «МЮ», он был в контакте с тен Хагом с августа. Я тоже хотел, чтобы он перешел в «Юнайтед» - не только потому, что это мой клуб, и я люблю их, но и потому, что они лучше «Ливерпуля» и предлагают гораздо больше возможностей для своих игроков».
Напомним, что ван Нистелрой является поклонникам таланта Коди, а также тесно общается с юным футболистом.
Как вы считаете, правильно ли поступил Гакпо, перейдя в «Ливерпуль»?
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МЮ не купил гапко летом, потому что денег не хватило на него, если я правильно помню.
Корабликом на своём гербе?