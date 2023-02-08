😱 «Гакпо мечтал перейти в «МЮ». В августе он общался с тен Хагом». Ван Нистелрой сделал сенсационное заявление, вокруг перехода голландца в «Ливерпуль»

По крайней мере utdreport в этом уверены.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой сделал резонансное заявление, касательно персоны Коди Гакпо.

Портал utdreport, специализирующийся на новостях вокруг «Юнайтед», передает слова голландца:

«Переходом мечты Гакпо был «МЮ», он был в контакте с тен Хагом с августа. Я тоже хотел, чтобы он перешел в «Юнайтед» - не только потому, что это мой клуб, и я люблю их, но и потому, что они лучше «Ливерпуля» и предлагают гораздо больше возможностей для своих игроков».

Напомним, что ван Нистелрой является поклонникам таланта Коди, а также тесно общается с юным футболистом.

Как вы считаете, правильно ли поступил Гакпо, перейдя в «Ливерпуль»?