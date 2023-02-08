Гаспачо
Блог

😱 «Гакпо мечтал перейти в «МЮ». В августе он общался с тен Хагом». Ван Нистелрой сделал сенсационное заявление, вокруг перехода голландца в «Ливерпуль»

Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Коди Гакпо Коди Гакпо
Футбол Футбол

По крайней мере utdreport в этом уверены.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой сделал резонансное заявление, касательно персоны Коди Гакпо.

Портал utdreport, специализирующийся на новостях вокруг «Юнайтед», передает слова голландца:

«Переходом мечты Гакпо был «МЮ», он был в контакте с тен Хагом с августа. Я тоже хотел, чтобы он перешел в «Юнайтед» - не только потому, что это мой клуб, и я люблю их, но и потому, что они лучше «Ливерпуля» и предлагают гораздо больше возможностей для своих игроков».

Cody Gakpo with Ruud van Nistelrooy during PSV's champions parade.

Напомним, что ван Нистелрой является поклонникам таланта Коди, а также тесно общается с юным футболистом.

Как вы считаете, правильно ли поступил Гакпо, перейдя в «Ливерпуль»?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Ответ Мистер Робот
Кто-нибудь видел как он сча играет? Не слежу за ливером.
0-0-6.
0 Ассистов
0 Голов
6 Игр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vezdexodof
Где "сенсационная" новость.
МЮ не купил гапко летом, потому что денег не хватило на него, если я правильно помню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ Donald J. Trump
Комментарий удален модератором
Ну так он и не послушал МЮ. Чем вы недовольны-то?
Корабликом на своём гербе?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Кто-нибудь видел как он сча играет? Не слежу за ливером.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
Проблема в том, что это Гакпо хотел в МЮ, а не МЮ хотел купить Гакпо. Да и на какую позицию в Юнайтед он может претендовать? Кого он сильнее?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frenkiee
Хорошо что не брали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий