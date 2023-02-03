Болельщик спросил Озила об игре с Роналду. Получил очень неожиданный ответ 😮🔥

В каждом из нас есть частичка Златана.

Месут Озил и Криштиану Роналду провели вместе в «Мадриде» несколько незабываемых сезонов. Между немцем и португальцем точно есть взаимоуважение, но когда болельщик спросил Озила о совместной игре с Роналду, в него вселился Златан Ибрагимович.

Болельщик: «Каково это играть с Криштиану Роналду?»

Озил: «Спроси у него, это он со мной играл».

Очевидно, что он это сказал в шутку, но тень шведа явно где-то бродила рядом. Болельщики оценили такой ответ:

💭 Это тот тип ответов, которые ты придумываешь обычно после. Просто снимаю шляпу.

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💭 Лучшая связка в истории «Мадрида». Как же они чувствовали друг друга!

В 2016 году, будучи игроком «Арсенала», Месут Озил рассыпался в комплиментах к бывшему партнеру по «Мадриду»: «Криштиану Роналду, безусловно, очень амбициозен, но я точно такой же. Я тоже перфекционист на поле. Хочу добиваться успеха во всем, за что берусь. Когда я играл вместе с Роналду в «Реале», я видел, что он хочет побеждать везде, где возможно, даже на тренировочном поле. Он никогда не бывает доволен и всегда стремится к большему. Он всегда нацеливается на новые титулы, и футболистов к таким отношением к делу не так уж много. Лично я не так голоден до голов, как Роналду. Но это нормально. Он нападающий. Для меня гол или голевая передача − одно и то же. Они оба приносят тебе победы».

Криштиану Роналду же называл Озила своим лучшим партнером: «Озил – фантастический игрок. Таких как он – единицы. Я до сих пор зол на Месута. Его уход стал для меня ужасной новостью. Он лучше всех понимал и чувствовал мои маневры перед воротами».

Месут Озил был одним из тех, кто пытался встать на защиту португальца, когда у него не получалось в «Юнайтед». В декабре 2022 года, сразу после интервью Пирсу Моргану, хавбек написал в одной из социальных сетей следующее: «Я действительно не понимаю, откуда берётся весь этот постоянный негатив в отношении Роналду со стороны прессы. СМИ просто пытаются получить клики и просмотры. Эксперты, у которых больше нет своей карьеры, хотят привлечь внимание к себе и выставить его в негативном свете. Ему скоро 38 лет. Что удивительного в том, что он больше не забивает по 50 голов за сезон? Каждый футбольный болельщик должен был счастлив, что видел, как Роналду 20 лет играет в футбол мирового уровня. Не думаю, что кто-то из нового поколения сможет достичь его показателей. Он навсегда останется одним из лучших. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории».