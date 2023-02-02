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Глава Ла Лиги точно беспристрастен? Тебас заявил, что если Мбаппе и Холанд будут играть в Испании, то только в «Реале»😳

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Футбол Футбол

Безапелляционный подход.

«Если Холанд и Мбаппе когда-нибудь приедут в Испанию, только «Реал Мадрид» сможет их подписать», - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас El Chiringuito.

Тебас ясно дает понять, что никакие «рычаги» не помогут «Барселоне» заполучить двух суперзвезд. Однако «Реал» сможет это сделать, если захочет.

Есть шанс, что оба нападающих прибудут в Мадрид летом 2024 года — возможно, за общую плату в размере около 300 миллионов евро (что уже не кажется сюрреалистичным после сумасшедшей зимней трансферной кампании «Челси»).

В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов и сделал 6 передач в 26 матчах за «Пари Сен-Жермен ». Холанд проводит еще один сенсационный сезон, забив 31 гол и отдав 3 передачи всего в 27 играх за «Манчестер Сити».

14 комментариев

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joyisalwaysdrunk
когда этот клоун Тебас уже уйдёт
+1
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+1
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Yuriy Chistyakov
Ответ игрочишка всея руси
Незнаю незнаю )) посмотрим .здесь детский сад минусует но это факт .Как бы они не минусовали ))
Что именно здесь факт?
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прощай Роналду
А Реал прям деньгами ср#т, 300+ трансфер и зп ежегодно на двоих 100+ лямов
+1
0
+1
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Кабулов Zavqiddin
Ответ игрочишка всея руси
Не секрет что Перес мечтает их обоих видеть в составе .может нас ожидает сюрприз ..копит деньги ,никого толком не покупает .кого купили в последнее время .тчуамени .рюдигер пришел бесплатно .может быть так :купит их обоих ,беллингема и двух крайних защитников или одного крайнего пока ,скорее правого защитника .посмотрим )
Ахахах
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игрочишка всея руси
Ответ Артур Мкртычян
Холланда Сити врядле упустит. они уже готовят ему новый контракт.
Незнаю незнаю )) посмотрим .здесь детский сад минусует но это факт .Как бы они не минусовали ))
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aleex main
Ответ Артур Мкртычян
вполне возможно что обоих не будет в Испании. А тебас останется. пхахах
мем смешной , ситуация страшная
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-2
0
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Артур Мкртычян
Ответ aleex main
надеюсь , что к моменту когда Холланд и Мбаппе будут играть в Испании , этого клоуна на посту президента ЛаЛиги уже не будет
вполне возможно что обоих не будет в Испании. А тебас останется. пхахах
+4
0
+4
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Артур Мкртычян
Ответ игрочишка всея руси
Не секрет что Перес мечтает их обоих видеть в составе .может нас ожидает сюрприз ..копит деньги ,никого толком не покупает .кого купили в последнее время .тчуамени .рюдигер пришел бесплатно .может быть так :купит их обоих ,беллингема и двух крайних защитников или одного крайнего пока ,скорее правого защитника .посмотрим )
Холланда Сити врядле упустит. они уже готовят ему новый контракт.
0
0
0
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aleex main
надеюсь , что к моменту когда Холланд и Мбаппе будут играть в Испании , этого клоуна на посту президента ЛаЛиги уже не будет
+14
0
+14
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Paweł Burbo
Ответ 3xclus1ve
причём тут Барса? Остальные клубы не в счёт?? Тебас давний поклонник РМ.
А остальные клубы имеют деньги?
+2
-2
0
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игрочишка всея руси
Не секрет что Перес мечтает их обоих видеть в составе .может нас ожидает сюрприз ..копит деньги ,никого толком не покупает .кого купили в последнее время .тчуамени .рюдигер пришел бесплатно .может быть так :купит их обоих ,беллингема и двух крайних защитников или одного крайнего пока ,скорее правого защитника .посмотрим )
0
-2
-2
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3xclus1ve
Ответ Итачи Учиха
Ну а в чем он не прав? Барса пока со своими долгами не разберётся, такие суммы не может тратить
причём тут Барса? Остальные клубы не в счёт?? Тебас давний поклонник РМ.
+6
-4
+2
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mutnyy
Сразу видно за кого болеет)
+5
-1
+4
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Итачи Учиха
Ну а в чем он не прав? Барса пока со своими долгами не разберётся, такие суммы не может тратить
+3
-4
-1
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