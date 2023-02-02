Глава Ла Лиги точно беспристрастен? Тебас заявил, что если Мбаппе и Холанд будут играть в Испании, то только в «Реале»😳

Безапелляционный подход.

«Если Холанд и Мбаппе когда-нибудь приедут в Испанию, только «Реал Мадрид» сможет их подписать», - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас El Chiringuito.

Тебас ясно дает понять, что никакие «рычаги» не помогут «Барселоне» заполучить двух суперзвезд. Однако «Реал» сможет это сделать, если захочет.

Есть шанс, что оба нападающих прибудут в Мадрид летом 2024 года — возможно, за общую плату в размере около 300 миллионов евро (что уже не кажется сюрреалистичным после сумасшедшей зимней трансферной кампании «Челси»).

В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов и сделал 6 передач в 26 матчах за «Пари Сен-Жермен ». Холанд проводит еще один сенсационный сезон, забив 31 гол и отдав 3 передачи всего в 27 играх за «Манчестер Сити».