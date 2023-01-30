Джорджина Родригес беременна? В Испании говорят о возможном пополнении в семье Роналду после публикаций фото с дня рождения

У пары пятеро детей.

Новость о предполагаемой новой беременности Джорджины Родригес начала появляться после того, как спутница Криштиану Роналду поделилась в соцсетях несколькими записями с празднования своего 29-летия.

Эта тема обсуждалась в программе CMTV «Manhã CM», где гостей попросили «проанализировать» новости, связанные с предполагаемой беременностью Джорджины.

«В социальных сетях, а также в международной прессе много спекуляций, потому что она появилась в этом белом платье… В Испании говорят, что она не беременна. Но нет ничего, что заставляет нас так думать, если только у нее не более вздутый живот».

Другой гость Адриано Сильва Мартинс назвал причину более пышных форм Джорджины на этих фотографиях – все дело в хамоне, к которому спутница Роналду пристрастилась еще в Испании. У Джорджины даже есть любимый сорт – ibéricos.