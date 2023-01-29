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🤦 «Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср». Руди Гарсия продолжает неаккуратно отзываться о Криштиану. Ждем скорой отставки?

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Что себе позволяет этот француз?!

Главный тренер «Аль-Наср» Руди Гарсия сделал неоднозначное заявление о будущем Криштиану Роналду.

Гарсия заявил, что 37-летний Роналду вернется в Европу, чтобы закончить свою карьеру:

«Криштиану Роналду является важной фигурой, поскольку он отвлекает защитников. Он один из лучших игроков в мире. Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср», а вернется в Европу».

Напомним, что португалец подписал самый высокооплачиваемый контракт в мире с саудовским клубом.

Перед переездом в Саудовскую Аравию Криштиану сказал:

«Моя работа в Европе завершена. Я выиграл все. Я играл за самые сильные клубы Европы. Сейчас у меня новый вызов».

Любители футбола едины во мнении.

💭 «Никому он не нужен».

💭 «Настоящий GOAT 😂».

💭 «Как будто кто-то снова возьмет его в Европу...».

💭 «Кому он нужен».

💭 «Учитывая, как он покинул «Юнайтед»...

💭 «Ни один адекватный клуб не подпишет Роналду - эту ошибку уже сделал «Ювентус», показав профнепригодность своего менеджмента».

Не кажутся ли вам странными слова Руди Гарсии, особенно, учитывая тяжелый характер португальца?

13 комментариев

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Дмитрий Волкин
Ответ Имя Фамилия
Гарсии точно ничего не будет за то, что он верит в своего игрока. Другое дело фан-база гормонального — наложила кирпичей в штаны от таких реплик, они там уже во всю обхаживают рекорды Криша, спят и видят как меси побьёт хотя бы один из них, а тут главный тренер пускает слух, что король Криштиану вернётся и снова бросит свою тень на маленького меси как он это делал всю карьеру, вот они в истерике и «увольняют» Гарсию 🤣🤡
Болезный,по голам, учитывая разницу матчей, тем более по ассистам, по трофеям, по влиянию на сборную и команду, количеству рекордов, Лео лучше криша и ни о какой тени не идет речи, только для таких умственно отсталых как ты)

Недавно был их матч вместе и спокойно встретились, никакой ссоры, все было хорошо.

Это только в ваших влажных фантазиях они непримиримые враги а так оба таланты но Лео чуть более уникален.
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exbmw
В Зенит можно на пару лет … статистику подправить)
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Саша
Ответ уличный иуда
По ниточке ходит Руди
Наоборот, хочет отставки и компенсации, ему не нужен это геморрой с Роном!
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Артем Чугунов
Автор
Артем Чугунов
Клубная редакция
5 подписчиков
Ответ MikhaL
Можно на родном острове за Маритиму или Насьонал доиграть. Мадейра это же Европа.
Как раз Мадейра - Африка)))
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MikhaL
Можно на родном острове за Маритиму или Насьонал доиграть. Мадейра это же Европа.
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Игорь Климов
Ответ Несусветный Папаша
Понимать эту фразу следует так: заберите пожалуйста его хоть кто-нибудь!!
А кому он нужен?!
+3
-4
-1
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Tore2016
Тренеру хватило только 2 матча...
+3
-1
+2
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Имя Фамилия
Гарсии точно ничего не будет за то, что он верит в своего игрока. Другое дело фан-база гормонального — наложила кирпичей в штаны от таких реплик, они там уже во всю обхаживают рекорды Криша, спят и видят как меси побьёт хотя бы один из них, а тут главный тренер пускает слух, что король Криштиану вернётся и снова бросит свою тень на маленького меси как он это делал всю карьеру, вот они в истерике и «увольняют» Гарсию 🤣🤡
+2
-4
-2
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Имя Фамилия
Фантик меси написал статью по нескольким тупым комментам в твиттере и это попало на заглавную?
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-4
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на войне как на войне
Я думаю, что он вернется и завершит карьеру там, где захочет

И очень удивит всех
Одни обрадуются (фанаты)
Другие полезут в петлю (хейтерки)
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на войне как на войне
Поживём, увидим
Мы не знаем ни контракта с Аль-Насром, ни планов Роналду
А вот тренер думаю в курсе содержания контракта
+1
-6
-5
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Несусветный Папаша
Понимать эту фразу следует так: заберите пожалуйста его хоть кто-нибудь!!
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+15
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уличный иуда
По ниточке ходит Руди
+1
-2
-1
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