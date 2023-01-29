🤦 «Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср». Руди Гарсия продолжает неаккуратно отзываться о Криштиану. Ждем скорой отставки?

Что себе позволяет этот француз?!

Главный тренер «Аль-Наср» Руди Гарсия сделал неоднозначное заявление о будущем Криштиану Роналду.

Гарсия заявил, что 37-летний Роналду вернется в Европу, чтобы закончить свою карьеру:

«Криштиану Роналду является важной фигурой, поскольку он отвлекает защитников. Он один из лучших игроков в мире. Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср», а вернется в Европу».

Напомним, что португалец подписал самый высокооплачиваемый контракт в мире с саудовским клубом.

Перед переездом в Саудовскую Аравию Криштиану сказал:

«Моя работа в Европе завершена. Я выиграл все. Я играл за самые сильные клубы Европы. Сейчас у меня новый вызов».

Любители футбола едины во мнении.

💭 «Никому он не нужен».

💭 «Настоящий GOAT 😂».

💭 «Как будто кто-то снова возьмет его в Европу...».

💭 «Кому он нужен».

💭 «Учитывая, как он покинул «Юнайтед»...

💭 «Ни один адекватный клуб не подпишет Роналду - эту ошибку уже сделал «Ювентус», показав профнепригодность своего менеджмента».

Не кажутся ли вам странными слова Руди Гарсии, особенно, учитывая тяжелый характер португальца?