🤦 «Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср». Руди Гарсия продолжает неаккуратно отзываться о Криштиану. Ждем скорой отставки?
Что себе позволяет этот француз?!
Главный тренер «Аль-Наср» Руди Гарсия сделал неоднозначное заявление о будущем Криштиану Роналду.
Гарсия заявил, что 37-летний Роналду вернется в Европу, чтобы закончить свою карьеру:
«Криштиану Роналду является важной фигурой, поскольку он отвлекает защитников. Он один из лучших игроков в мире. Он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср», а вернется в Европу».
Напомним, что португалец подписал самый высокооплачиваемый контракт в мире с саудовским клубом.
Перед переездом в Саудовскую Аравию Криштиану сказал:
«Моя работа в Европе завершена. Я выиграл все. Я играл за самые сильные клубы Европы. Сейчас у меня новый вызов».
Любители футбола едины во мнении.
💭 «Никому он не нужен».
💭 «Настоящий GOAT 😂».
💭 «Как будто кто-то снова возьмет его в Европу...».
💭 «Кому он нужен».
💭 «Учитывая, как он покинул «Юнайтед»...
💭 «Ни один адекватный клуб не подпишет Роналду - эту ошибку уже сделал «Ювентус», показав профнепригодность своего менеджмента».
Не кажутся ли вам странными слова Руди Гарсии, особенно, учитывая тяжелый характер португальца?
Недавно был их матч вместе и спокойно встретились, никакой ссоры, все было хорошо.
Это только в ваших влажных фантазиях они непримиримые враги а так оба таланты но Лео чуть более уникален.
И очень удивит всех
Одни обрадуются (фанаты)
Другие полезут в петлю (хейтерки)
Мы не знаем ни контракта с Аль-Насром, ни планов Роналду
А вот тренер думаю в курсе содержания контракта