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MSN – аббревиатура, возможно, лучшей связки в истории футбола Месси-Неймар-Суарес: похоже, «Арсенал» создал свою MSN🔥🔥🔥

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Играют в лучший футбол в мире прямо сейчас.

«Арсенал» в последнем туре АПЛ продлил серию без поражений до 13 матчей – команда тренера Микеля Артеты одолела «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре. «Канониры» в последний раз проигрывали в АПЛ 4 сентября – именно «МЮ» (1:3). С тех пор у них 11 побед и 2 ничьих.

Голы в матче забили Сака и дважды Нкетиа. Их связка с Габи Мартинелли на данный момент по праву считается лучшей в мире и даже удостоилась сравнения с великим MSN, тем более что первый буквы фамилий совпадают.

Букайо Сака Сака стал третьим футболистом «Арсенала», забившим в трех подряд матчах Премьер-лиги против «Юнайтед». Ранее это удавалось Фредрику Юнгбергу и Тьерри Анри. При этом Букайо – самый молодой. У Сака 7 голов и 7 ассистов в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.

Отметим, что Сака и Нкетиа является воспитанниками академии клуба.

 

33 комментария

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Марк Вайс
Ответ Rojo Crio
Нкетиа в 16 прошлых матчах 2 голевых действия. Эта статья сравнение ради сравнения.
На счет второго предложения согласен. НО если уж вы приводите статистику, приводите полную у него в этих 16 матчах 500 сыгранных минут, т. е. он в 12 матчах выходил на замену на 5-20 минут. При этом 19 голов в 26 играх, в которых он выходил в старте (во всех турнирах), начиная с прошлого сезона. В этом сезоне АПЛ 4 выхода в старте и 4 гола.
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Александра Александрова
Мсн это было что невероятное , когда тут местные школьные эксперты рассказывают про то как реал выигрывал кубки кашшаи это просто смешно !в команде играет 11 человек а не тройка нападения , а когда тебе еще судьи приносят победы !
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Александра Александрова
Ответ Maksat S
У тройки Роналду-Бензема-Бэйл побед больше. У упомянутой тройки из барсы лишь одна победа в ЛЧ
Побед в кубках кашшаи с офсайдными голами?почему они каждый год проигрывали ла лигу тогда ?
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Александра Александрова
Ответ Дени Сыч
BBC 4 ЛЧ и уйма других трофеев.
Каких трофеев кубков кашшаи ? Тебе самому не смешно это позор назвать трофеями ? Тройка Мсн раком поставила судейский реал в ла лиге , сравнил тройку мсн с этими деревьями ,должен напрочь отсутствовать интеллект !
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Rojo Crio
Нкетиа в 16 прошлых матчах 2 голевых действия. Эта статья сравнение ради сравнения.
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Джейме Ланнистер
Ответ Denis Spiridenock
Молодец, есть один нюанс, его покупал не Артета и не это руководство, это во-первых, а во-вторых, нравится как Арсеналу предъявляют за редкий дорогой трансфер, который не заиграл, при том что у конкурентов чуть ли не по два таких трансфера минимум
Почему не заиграл? Он все ещё имеет больше г+п за Арсенал чем Хаверц за челси. Просто он проиграл конкуренцию большому таланту Сака. На 80 млн не заиграл, но на игрока за 40-50 млн играл. А Зиеш за 40, даже половину его статистику не имеет.
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Surhay Lucmanov
Ответ Дени Сыч
Какое количество трофеев было завоевано за эти годы у связок? Имеет ли количество голов ценность , если команда без трофеев?
Большую роль играл Рон в добычи трофеев
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ibra207
Ответ RootRude
Марез-Окадзаки-Варди-Олбрайтон 2016 Ну или Сон-Кейн-Эрикссен 2019
Ну это не серьезно, мы же о днях сегодняшних)
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RootRude
Ответ ibra207
У всех всегда есть «тот кто не подошёл». Достаточно глянуть на состав Челси) А работа да, феноменальная. Ещё хоть одну атакующую линию в чемпионате, близкую по стоимости и при этой стоимости - со схожей эффективностью, назвать сможете?
Марез-Окадзаки-Варди-Олбрайтон 2016
Ну или Сон-Кейн-Эрикссен 2019
+1
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+1
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ken35
Ответ Maksat S
Тройку Гуллит-Ван Бастен-Райкард Миланского периода никто пока не переплюнул на клубном уровне.
+
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RootRude
Ответ Фанат футбола 777
Вот бы Арсенал собрал реально величайшую тройку (Кокорин, Мамаев, Миранчук), тогда никто бы их не обыграл
Странный набор. Ведь все знают, что величайшая тройка — КоСмоДзю!
+1
0
+1
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Aslan Babochiev
Мне кажется рановато сравнивать их с MSN
Они только один сезон пока хорошо отыгрывают .Время покажет. А так рад за Арсенал, любимая команда в АПЛ
+4
0
+4
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Nacho13
Ответ Maksat S
У тройки Роналду-Бензема-Бэйл побед больше. У упомянутой тройки из барсы лишь одна победа в ЛЧ
Дело не в победах, а в красоте футбола. У многих игроков вовсе нет побед в ЛЧ, но это не отменяет их гениальность.
+6
0
+6
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predMBAPPE
Ответ Фанат футбола 777
Вот бы Арсенал собрал реально величайшую тройку (Кокорин, Мамаев, Миранчук), тогда никто бы их не обыграл
А Дзюба?
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predMBAPPE
Как показала практика, без воспитанников больших высот не бывает) за редким исключением, 4 топ игрока за 36лямов в то время когда за любое бревно просят и дают 100 это очень мягко говоря КРУТО!
+1
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ibra207
Ответ Стальной Вилли
ага, феноменальная. там еще николя пепе у них, который не подошел и который стоил 79млн)
У всех всегда есть «тот кто не подошёл». Достаточно глянуть на состав Челси)
А работа да, феноменальная.
Ещё хоть одну атакующую линию в чемпионате, близкую по стоимости и при этой стоимости - со схожей эффективностью, назвать сможете?
+1
0
+1
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Дени Сыч
Ответ Surhay Lucmanov
Посмотри статистику каждого игрока . Месси+- одинаково с Роном , Неймар лучше Бейла , а Суарес лучше бензимы . + ББС существовал 5 лет ,а мсн 3 года . ББС забил не больше чем мсн .
Какое количество трофеев было завоевано за эти годы у связок?
Имеет ли количество голов ценность , если команда без трофеев?
0
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Surhay Lucmanov
Ответ Дени Сыч
В чем считается успешность команды/игрока/ тройки игроков?
Посмотри статистику каждого игрока . Месси+- одинаково с Роном , Неймар лучше Бейла , а Суарес лучше бензимы . + ББС существовал 5 лет ,а мсн 3 года . ББС забил не больше чем мсн .
0
0
0
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Denis Spiridenock
Ответ Стальной Вилли
ага, феноменальная. там еще николя пепе у них, который не подошел и который стоил 79млн)
Молодец, есть один нюанс, его покупал не Артета и не это руководство, это во-первых, а во-вторых, нравится как Арсеналу предъявляют за редкий дорогой трансфер, который не заиграл, при том что у конкурентов чуть ли не по два таких трансфера минимум
+3
0
+3
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Каримчон Амонов
Ответ Стальной Вилли
ага, феноменальная. там еще николя пепе у них, который не подошел и который стоил 79млн)
Не Артета покупал Пепе и под его философию он не подошёл
+5
0
+5
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Стальной Вилли
Ответ ibra207
Это конечно феноменальная работа клуба. Иметь такую убийственную троицу в атаке, за 6 миллионов. (та не можеет быть!!)
ага, феноменальная. там еще николя пепе у них, который не подошел и который стоил 79млн)
+2
-6
-4
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Дени Сыч
Ответ Surhay Lucmanov
Большую роль играл Рон . И по годам ББС далеко не ушел
В чем считается успешность команды/игрока/ тройки игроков?
0
0
0
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Фанат футбола 777
Вот бы Арсенал собрал реально величайшую тройку (Кокорин, Мамаев, Миранчук), тогда никто бы их не обыграл
0
-1
-1
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Surhay Lucmanov
Ответ Дени Сыч
BBC 4 ЛЧ и уйма других трофеев.
Большую роль играл Рон . И по годам ББС далеко не ушел
+1
-4
-3
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Дени Сыч
Ответ Ramil Usmanov
Месси-Суарес-Неймар! Это был восторг! Вряд ли какое либо трио повторит, или превзойдёт их.
BBC 4 ЛЧ и уйма других трофеев.
+1
-7
-6
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