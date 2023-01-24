MSN – аббревиатура, возможно, лучшей связки в истории футбола Месси-Неймар-Суарес: похоже, «Арсенал» создал свою MSN🔥🔥🔥

Играют в лучший футбол в мире прямо сейчас.

«Арсенал» в последнем туре АПЛ продлил серию без поражений до 13 матчей – команда тренера Микеля Артеты одолела «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре. «Канониры» в последний раз проигрывали в АПЛ 4 сентября – именно «МЮ» (1:3). С тех пор у них 11 побед и 2 ничьих.

Голы в матче забили Сака и дважды Нкетиа. Их связка с Габи Мартинелли на данный момент по праву считается лучшей в мире и даже удостоилась сравнения с великим MSN, тем более что первый буквы фамилий совпадают.

Букайо Сака Сака стал третьим футболистом «Арсенала», забившим в трех подряд матчах Премьер-лиги против «Юнайтед». Ранее это удавалось Фредрику Юнгбергу и Тьерри Анри. При этом Букайо – самый молодой. У Сака 7 голов и 7 ассистов в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.

Отметим, что Сака и Нкетиа является воспитанниками академии клуба.