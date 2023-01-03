На презентации Роналду в «Аль-Насре» журналисты кричали SIU. Реакция Криштиану уже стала вирусной
Роналду был представлен как новый игрок «Аль-Насра».
В Саудовской Аравии очень ждали португальца, восторга не могли сдержать даже журналисты. На пресс-конференции Криштиану корреспонденты начали скандировать знаменитое SIU. Роналду выглядел сконфуженным и удивленным:
После пресс-конференции SIU не закончились:
Болельщиков очень смутило поведение представителей прессы, а реакция Роналду даже вызвала сочувствие.
Фанаты поделились своими эмоциями в соцсетях:
💭 «Это чистейший кринж».
💭 «Мне еще никогда не было так жалко Роналду».
💭 «Это точно пресс-конференция? Больше похоже на собрание секты».
💭 «Теперь буду показывать своим родителям это видео, чтобы объяснить значение слова кринж».
💭 «Они поставили Роналду в неловкое положение. Как он должен был отреагировать на эти дикие завывания?»
💭 «Лицо Роналду идеально описывает весь абсурд ситуации».
💭 «Я бы еще понял, если бы они сделали это один раз, но они не прекратили орать даже после пресс-конференции. Безумие».
Поведение журналистов выглядит как минимум непрофессионально.
Я то подумал это только в спортс.ру его так называют. 🤣
Это кем надо быть, что бы карьеру свою уничтожить полностью.