На презентации Роналду в «Аль-Насре» журналисты кричали SIU. Реакция Криштиану уже стала вирусной

Роналду был представлен как новый игрок «Аль-Насра».

В Саудовской Аравии очень ждали португальца, восторга не могли сдержать даже журналисты. На пресс-конференции Криштиану корреспонденты начали скандировать знаменитое SIU. Роналду выглядел сконфуженным и удивленным:

После пресс-конференции SIU не закончились:

Болельщиков очень смутило поведение представителей прессы, а реакция Роналду даже вызвала сочувствие.

Фанаты поделились своими эмоциями в соцсетях:

💭 «Это чистейший кринж».

💭 «Мне еще никогда не было так жалко Роналду».

💭 «Это точно пресс-конференция? Больше похоже на собрание секты».

💭 «Теперь буду показывать своим родителям это видео, чтобы объяснить значение слова кринж».

💭 «Они поставили Роналду в неловкое положение. Как он должен был отреагировать на эти дикие завывания?»

💭 «Лицо Роналду идеально описывает весь абсурд ситуации».

💭 «Я бы еще понял, если бы они сделали это один раз, но они не прекратили орать даже после пресс-конференции. Безумие».

Поведение журналистов выглядит как минимум непрофессионально.