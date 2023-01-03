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На презентации Роналду в «Аль-Насре» журналисты кричали SIU. Реакция Криштиану уже стала вирусной

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 Роналду был представлен как новый игрок «Аль-Насра».

В Саудовской Аравии очень ждали португальца, восторга не могли сдержать даже журналисты. На пресс-конференции Криштиану корреспонденты начали скандировать знаменитое SIU. Роналду выглядел сконфуженным и удивленным:

После пресс-конференции SIU не закончились:

Болельщиков очень смутило поведение представителей прессы, а реакция Роналду даже вызвала сочувствие.

Фанаты поделились своими эмоциями в соцсетях:

💭 «Это чистейший кринж». 

💭 «Мне еще никогда не было так жалко Роналду».

💭 «Это точно пресс-конференция? Больше похоже на собрание секты».

💭 «Теперь буду показывать своим родителям это видео, чтобы объяснить значение слова кринж». 

💭 «Они поставили Роналду в неловкое положение. Как он должен был отреагировать на эти дикие завывания?»

💭 «Лицо Роналду идеально описывает весь абсурд ситуации». 

💭 «Я бы еще понял, если бы они сделали это один раз, но они не прекратили орать даже после пресс-конференции. Безумие».

Поведение журналистов выглядит как минимум непрофессионально.  

4 комментария

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Dmitry Shaolin
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Ответ Айлин 1990
Оказывается его и по всему Миру называют Кринж. Я то подумал это только в спортс.ру его так называют. 🤣 Это кем надо быть, что бы карьеру свою уничтожить полностью.
тут недавно в споре со мной одна мадмазель употребила слово кринж, она ни КР ни что такое футбол не знает =)
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Asker Nourusov
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Ответ Фантомный бол
SIU, A’m Nasr Al’! SIU!!!
Аль - Наср, Аль - кебаб,. Аль - люля, Аль - кунжут,. Криш- куда дальше?????))🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Айлин 1990
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Оказывается его и по всему Миру называют Кринж.
Я то подумал это только в спортс.ру его так называют. 🤣
Это кем надо быть, что бы карьеру свою уничтожить полностью.
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Фантомный бол
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SIU, A’m Nasr Al’! SIU!!!
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