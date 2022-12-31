Гаспачо
Блог

7 лет назад Роналду насмехался над Хави, который поехал играть в Катар

Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Барселона Барселона
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср». 

В твиттере сразу же вспомнили интервью 7-летней давности, в котором Криштиану подколол Хави. Испанец поехал играть в Катар после «Барселоны». 

У португальца тогда спросили, что он думает о том, что Хави считает Месси лучше его.

Криш ответил: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demchuk79
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да над ним уже пол мира насмехается вернее над его поведением домой к сестре и к жене ему надо ехать шампуни рекламировать Роналду великий игрок но заканчивает не красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что хави уехал ненужным
Что рон уехал ненужным
Время жестоко, НО
Хави уехал легендой, а роналду с 5 зм и 5 лч, но токсиком и нарцисом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Можно с уверенностью сказать, что этот Кринж7 теперь в истории футбола останется не столько великим игроком-атлетом, сколько скандальным и алчным человеком.
И лицемерным, и меркантильным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бускетс это позиция
Тогда объясни мне, чем СА так отличается от Катара в футбольном плане и чем желчный и хамовитый Роналду, отличается от такого же по твоим словам Хави?
Образ Роналду демонизирован последними событиями, был здоровый эгоизм форварда, о высокой траве на поле Атлетико он кажись не ныл. В СА вроде ЧМ не будут проводить. Да арабский язык на котором там говорят отличается от катарского арабского, пусть не так как египетский от остального. Да это закат, но пахнет сливом внешних сил, уже даже безумный султан ердоган не в силах молчать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хави уехал в 34 года, а в свои 34 Рон пылил в Юве, стал лучшим бомбардиром
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Итог Хави ушёл после требла под овации Камп Ноу Роналду после того ,как пошёл а интервью ныть на клуб ,который сделал его звездой
Так Хави по сравнению с этим Кринжем7 человек с большой буквы, а этот - просто понторез7.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
У меня хватает таланта не раскидываться заезжанными интернет мемами. Клиповое мышление это плохо. Впрочем это одно из последствий современного обрезования имени денег Сороса
Тогда объясни мне, чем СА так отличается от Катара в футбольном плане и чем желчный и хамовитый Роналду, отличается от такого же по твоим словам Хави?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GigaChad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Закон бумеранга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно с уверенностью сказать, что этот Кринж7 теперь в истории футбола останется не столько великим игроком-атлетом, сколько скандальным и алчным человеком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бускетс это позиция
"Вы не понимаете это другое"
У меня хватает таланта не раскидываться заезжанными интернет мемами. Клиповое мышление это плохо. Впрочем это одно из последствий современного обрезования имени денег Сороса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
СА не Катар и вообще Роналду правильно сделал. Желчный хамоватый Чави достоин грубости и насмешки всегда и везде
"Вы не понимаете это другое"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну, Роналду много дров наломал в течение карьеры. Он, твой был всегда. Жто все вытекает из его эгоцентричного характера. Это помогло в результатах и на поле, пока была физика, но когда годы пролетели, люди перестали на это закрывать глаза. Ну, и сам он за пределами поля за последнее время много начудил и наговорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
СА не Катар и вообще Роналду правильно сделал. Желчный хамоватый Чави достоин грубости и насмешки всегда и везде
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Итог
Хави ушёл после требла под овации Камп Ноу
Роналду после того ,как пошёл а интервью ныть на клуб ,который сделал его звездой
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это другое, вы не понимаете!)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну ну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий