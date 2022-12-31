7 лет назад Роналду насмехался над Хави, который поехал играть в Катар
Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср».
В твиттере сразу же вспомнили интервью 7-летней давности, в котором Криштиану подколол Хави. Испанец поехал играть в Катар после «Барселоны».
У португальца тогда спросили, что он думает о том, что Хави считает Месси лучше его.
Криш ответил: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».
Throwback to Ronaldo joking about Xavi playing in Qatar. Life comes at you fast 😂 pic.twitter.com/YfsudBXvbs— 𝑭𝑨𝑫𝑰 ⚡️🇲🇦 (@FCBFadi10) December 30, 2022
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Что рон уехал ненужным
Время жестоко, НО
Хави уехал легендой, а роналду с 5 зм и 5 лч, но токсиком и нарцисом
Хави ушёл после требла под овации Камп Ноу
Роналду после того ,как пошёл а интервью ныть на клуб ,который сделал его звездой