7 лет назад Роналду насмехался над Хави, который поехал играть в Катар

Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср».

В твиттере сразу же вспомнили интервью 7-летней давности, в котором Криштиану подколол Хави. Испанец поехал играть в Катар после «Барселоны».

У португальца тогда спросили, что он думает о том, что Хави считает Месси лучше его.

Криш ответил: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».

Throwback to Ronaldo joking about Xavi playing in Qatar. Life comes at you fast 😂 pic.twitter.com/YfsudBXvbs