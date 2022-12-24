«Он не такой тренер, как Гвардиола»: Погба считает, что Фергюсон добился бы успеха в современном футболе

Перед первым трансфером Погба в «Ювентус» у Поля были разногласия с Алексом Фергюсоном. Недавно полузащитника спросили о шотландце. Француз сравнил Фергюсона с Гвардиолой:

«Знаете, он совсем не похож на тех тренеров, которые работают сейчас. Например Гвардиола, который больше говорит. Нет, он таким не был».

Погба также спросили о том, добился бы успеха Алекс Фергюсон на тренерском посту в современном мире: «Да, добился бы. Если у него будут персонал, люди и игроки нужного уровня, то он добьется успеха».

Сам Погба пока не провел ни одного официального матча в футболке «бьянконери» после его летнего трансфера в «Ювентус». Он также пропустил чемпионат мира, но приехал в Катар, чтобы с трибун поддержать сборную.