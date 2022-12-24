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«Он не такой тренер, как Гвардиола»: Погба считает, что Фергюсон добился бы успеха в современном футболе

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Перед первым трансфером Погба в «Ювентус» у Поля были разногласия с Алексом Фергюсоном. Недавно полузащитника спросили о шотландце. Француз сравнил Фергюсона с Гвардиолой:

«Знаете, он совсем не похож на тех тренеров, которые работают сейчас. Например Гвардиола, который больше говорит. Нет, он таким не был». 

Sir Alex Ferguson and Jose Mourinho in complete agreement over Paul Pogba - Mirror Online

Погба также спросили о том, добился бы успеха Алекс Фергюсон на тренерском посту в современном мире: «Да, добился бы. Если у него будут персонал, люди и игроки нужного уровня, то он добьется успеха».

Сам Погба пока не провел ни одного официального матча в футболке «бьянконери» после его летнего трансфера в «Ювентус». Он также пропустил чемпионат мира, но приехал в Катар, чтобы с трибун поддержать сборную.   

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