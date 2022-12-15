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Ого! Однажды Марадона играл за «Баварию» и даже был ее капитаном. Как такое случилось?

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Диего Марадона – настоящая легенда футбола. В разное время он блистал в футболках «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины. Но знаете ли вы, что однажды Марадона вышел на поле с капитанской повязкой мюнхенской «Баварии» на плече?   

Дело было в 2000 году, когда мир провожал на пенсию еще одну легенду – Лотара Маттеуса. В прощальном матче звезды немецкого футбола на поле встретились «Бавария» под руководством Марадоны и сборная Германии. Та встреча закончилась со счетом 1:1. Только посмотрите, какую красоту показывал Диего в свои 40 лет:

Марадона называл Маттеуса своим главным соперником. Легенды выводили свои сборные в финалах Мундиаля 1986 и 1990 годов. 

После финала ЧМ-86 Диего и Лотар обменялись футболками. Когда Марадона скончался, Маттеус передал футболку великого аргентинца музею, отказавшись от ее продажи на аукционе.

В 2021 году легенда немецкого футбола поделился своими воспоминаниями о Диего с изданием Daily Mail: 

«У меня никогда не было и никогда не будет большего комплимента, чем слова Марадоны. Диего был величайшим человеком моего времени. Никто на свете не мог сделать то, что он вытворял с футбольным мячом. Мы играли в прощальных матчах друг друга, но только один раз выступали за одну команду – в прощальной игре Мишеля Платини в Севилье в 1988 году. Тогда он отдал голевую передачу для моего гола. После этого мы провели незабываемую ночь, потягивая пиво. Диего – бог Аргентины, поэтому подарить им майку для меня было чем-то особенным».

Удивительная история дружбы и взаимоуважения!

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