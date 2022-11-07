«Мне нравится, как танцует Винисиус».Рафинья поддержал товарища

Нападающий «Барселоны» Рафинья – сын музыканта, поэтому ритм у него в крови. Бразилец встал на защиту Винисиуса во время интервью для Carrusel Canalla.

Вини – соперник Рафиньи в Ла Лиге и товарищ по сборной – любит праздновать танцем свои голы, что часто становится предметом дискуссий.

«Да, мне нравится, как танцует Винисиус. Мне нравится, как танцуют все бразильцы, я и сам люблю это дело, хотя у меня получается не так хорошо, как у Вини. Роналдиньо и Гризманн тоже танцевали, но почему-то их никто не обсуждал», - отметил Рафинья.