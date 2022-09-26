🎥Луиш Фигу забил гол в невесомости! Португалец помог поставить мировой рекорд

Бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала», Луиш Фигу, принял участие в очень необычном футбольном матче.

Корпорация Mastercard решила войти в историю, установив мировой рекорд. Для этого организация собрала с разных континентов две команды футболистов, во главе которых оказался легендарный португалец Луиш Фигу. Игроки поднялись в воздух на высоту 6 166 метров и сыграли в футбол в условиях невесомости!

Специально для эксперимента на борту самолета было установлено поле размером 75 квадратных метров. Луиш Фигу сумел забить гол в этой необычной игре, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса как футбольный матч, проведенный на самой большой высоте в параболическом полете.

Посмотрите, как это было:

Выглядит это действо, конечно, странно, но участники эксперимента уж точно повеселились.