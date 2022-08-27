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Дарвин Нуньес немного отстает от Килиана Мбаппе в топ-5 самых быстрых игроков УЕФА

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Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес уступает в скорости звезде «ПСЖ» Килиану Мбаппе – УЕФА опубликовало топ-5 самых быстрых игроков прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Согласно техническому отчету УЕФА, Мбаппе был самым быстрым в турнире в прошлом сезоне. Француз развил скорость в 36,7 км/ч в ответном матче против «Мадрида».

Килиан забил в той встрече, но хет-трик Карима Бензема обеспечил «Реалу» выход в четвертьфинал.

Нуньес немного не дотянул до Мбаппе, показав скорость в 36,5 км/ч в составе «Бенфики». Нападающий известен своей точностью внутри штрафной, но мало кто мог предположить, что он еще и настолько быстрый

Третью строчку рейтинга занял бывший одноклубник Нуньеса – Рафа Силва, его скорость – 36,4 км/ч. Следом идет игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис (36,3 км/ч) и полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде (36,2 км/ч).

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