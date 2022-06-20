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Марко Асенсио обойдется «Ливерпулю» в 35 млн фунтов

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По сообщениям СМИ, Юрген Клопп интересуется трансфером игрока «Мадрида» Марко Ансенсио.

По поводу трансфера Асенсио ходит множество слухов, поскольку у футболиста остается всего год по контракту.

Есть сомнения в том, что он продолжит играть на «Санятьго Бернабеу», говорят, что «Милан» уже якобы сделал предложение «Мадриду». Но у итальянского клуба есть серьезные конкуренты в лице «Ливерпуля».

Испанское издание AS, сообщает, что Юрген Клопп лично заинтересован в трансфере Асенсио. «Красные» уже проинформировали представителей игрока о своем интересе.

Марко будет позволено покинуть «Реал Мадрид» за 35 млн фунтов.

Асенсио провел самый плодотворный сезон в своей карьере, забив 12 голов во всех турнирах за «Реал Мадрид». Похоже, что он окончательно восстановился после серьезной травмы колена, полученной в 2019 году.

Асенсио можно стать потенциальной заменой Мохамеду Салаху, чье будущее в «Ливерпуле» пока туманно.

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