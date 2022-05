Окружение Мбаппе опровергает заявления Жоана Лапорты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью ‘Catalunya Ràdio’ заверил, что Килиан Мбаппе просит зарплату в размере 40-50 млн евро. По словам журналиста Фабрицио Романо, окружение футболиста опровергает эти заявления.

Романо написал в Твиттере: «Килиану Мбаппе нужно время, чтобы объявить о своем итоговом решении – это вопрос нескольких дней. Окружение и семья Мбаппе опровергают утверждение Жоана Лапорты о зарплате в 50 млн за сезон».

«Окружением Мбаппе никогда не вело переговоров с «Барсой» или Лапортой».

Kylian Mbappé wants some time to announce his final decision, matter of days. ⭐️🇫🇷 #Mbappé More. From Mbappé’s camp and family they deny Joan Laporta’s statement about “€50m net salary per season”. Mbappé’s camp says they have never opened any negotiation with Barça/Laporta. pic.twitter.com/25hqiUTkio