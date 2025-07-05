📸 Доннарумма травмировал Мусиалу и расплакался. Повреждение Джамала выглядит жутко

Первый тайм матча «ПСЖ» и «Баварии» закончился нулями на табло, арбитр дал свисток на перерыв, когда Джамал Мусиала оказался на газоне после стыка с Джанлуиджи Доннаруммой.

Похоже, немец получил серьезную травму.

Выглядит страшно.

Джамала окружили врачи и одноклубники, на поле вынесли носилки.

Баварцы все сразу поняли.

А Доннарумма и сам был разбит.

С поля итальянец уходил, прикрывая лицо. Джиджи, похоже, даже прослезился.

Очень больно за парня.

Мусиала пропустил восемь игр в конце сезона, вернулся в строй уже на КЧМ – в первом же матче положил хет-трик за 20 минут в ворота «Окленд Сити». Уже во второй встрече турнира, против «Боки», немец вновь получил повреждение, пропустил следующий матч против «Бенфики» и отыграл 19 минут против «Фламенго».

А на игру с «ПСЖ» Джамал вышел в старте. Пока ждем информацию о состоянии молодого игрока.

Здоровья Джамалу.