📸 Доннарумма травмировал Мусиалу и расплакался. Повреждение Джамала выглядит жутко
Первый тайм матча «ПСЖ» и «Баварии» закончился нулями на табло, арбитр дал свисток на перерыв, когда Джамал Мусиала оказался на газоне после стыка с Джанлуиджи Доннаруммой.
Похоже, немец получил серьезную травму.
Выглядит страшно.
Джамала окружили врачи и одноклубники, на поле вынесли носилки.
Баварцы все сразу поняли.
А Доннарумма и сам был разбит.
С поля итальянец уходил, прикрывая лицо. Джиджи, похоже, даже прослезился.
Очень больно за парня.
Мусиала пропустил восемь игр в конце сезона, вернулся в строй уже на КЧМ – в первом же матче положил хет-трик за 20 минут в ворота «Окленд Сити». Уже во второй встрече турнира, против «Боки», немец вновь получил повреждение, пропустил следующий матч против «Бенфики» и отыграл 19 минут против «Фламенго».
А на игру с «ПСЖ» Джамал вышел в старте. Пока ждем информацию о состоянии молодого игрока.
Здоровья Джамалу.
Увы, это часть их работы
Здоровья!