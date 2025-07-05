В четвертьфинале чемпионата мира среди клубов зрители на арене в Ист-Ратерфорде увидят матч «Мадрида» и дортмундской «Боруссии».

Жребий в последние годы часто сводит «сливочных» со «шмелями», после победного для «Реала» финала ЛЧ-2024 команды встречались в третьем туре лигового этапа главного клубного турнира Европы. В той игре «королевский клуб» вновь оказался сильнее – победа 5:2, все пять голов «подопечные Анчелотти забили во втором тайме, а на перерыв уходили, уступая в два мяча.

В преддверии встречи «Мадрида» и «Боруссии» на КЧМ портал Score90 составил комбинированных состав из игроков обеих команд. Авторы жестоко обошлись с подопечными Нико Ковача, от «шмелей» в сборной лишь Нико Шлоттербек.

Все остальные представляют «Реал» – Винисиус, Килиан Мбаппе, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Дин Хейсен, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнолд и Тибо Куртуа.

Комбинированный состав «Мадрида» и дортмундской «Боруссии»

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