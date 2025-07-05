Футболисты «ПСЖ» и «Баварии» вышли на поле в американском стиле 🥴. Как вам?

В США продолжается клубный чемпионат мира. Близится развязка, но европейские любители футбола все еще не могут привыкнуть к американской культуре в спорте.

Вероятно, вы видели, как команды выходят на поле в американском футболе. Нечто подобное организаторы устроили и на КЧМ.

Не будем судить футболистов за «кислые лица» – для них это в новинку. Лучше почитаем реакции соцсетей.

💭 «Мне не нравится. Напоминает рестлинг».

💭 «Странная идея».

💭 «А мне нравится».

💭 «Зачем американцы пытаются изменить футбол?»

А вам как?